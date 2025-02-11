Український півзахисник таки дочекався запрошення з чемпіонату Італії

Український півзахисник Віктор Коваленко продовжить кар’єру в «Емполі», повідомляє прес-служба італійського клубу. 28-річний хавбек приєднався до тосканців у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Коваленко – вихованець донецького «Шахтаря». В лютому 2021 року перейшов в «Аталанту» за 600 тисяч євро, однак не зміг закріпитись в основі бергамасків. Вирушав в оренду в «Спецію» та «Емполі» (1 гол та 1 асист в 17 матчах).

У серпні 2024 року його контракт з «Аталантою» завершився і з того часу він перебував без команди (влітку відмовився від переходу в турецьку Суперлігу, розглядаючи варіанти повернення в Серію А чи переїзд в МЛС). За збірну України провів 33 матчі. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

До слова, «Емполі» після 24-х турів йде у турнірній таблиці Серії А на 17-й сходинці, маючи у своєму доробку 21 очко.