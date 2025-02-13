Багаторічний помічник Андрія Шевченка повернувся у рідний клуб

Італієць Мауро Тассотті більше не працюватиме в Українській асоціації футболу. 65-річний фахівець увійшов до тренерського штабу «Мілана» U-23, повідомляє офіційний сайт «россонері».

Молодіжну команду «Мілана» нині тренує колишній захисник збірної Італії Даніеле Бонера. Наразі U-23 йде у турнірній таблиці на 18 сходинці з-поміж 20 команд у групі В Серії С – третього за силою дивізіону італійського футболу.

Нагадаємо, Тассотті футбольну кар’єру присвятив двом клубам – «Лаціо» (1978-1980) та «Мілану» (1980-1997). Разом з «россонері» 5 разів вигравав Серію А (1988, 1992, 1993, 1994, 1997), здобув 4 Суперкубки Італії (1988, 1992, 1993, 1994), 3 Кубки європейських чемпіонів (1989, 1990, 1994) та 3 Суперкубки УЄФА (1989, 1990, 1994). Двічі ставав володарем міжконтинентального кубка (1989, 1990).

З 1997-го по 204-й роки працював тренером в «Мілані». Згодом прийняв запрошення Андрія Шевченка і був його асистентом у збірній України (2016-2021) та «Дженоа» (2021-2022). Останнім місцем роботи Тассотті була УАФ, де він працював заступником голови Комітету національних збірних УАФ.