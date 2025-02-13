Підопічні Володимира П'ятенка розпочинають підготовку до перших офіційний матчів у 2025 році

Тренерський штаб жіночої збірної України визначилася зі складом, який готуватиметься до поєдинків з Албанією та Хорватією в розіграші Ліги націй-2025. Наставник «синьо-жовтих» Володимир Пятенко викликав у розташування національної команди 24 гравчині.

Склад жіночої збірної України:

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла»), Дар'я Келюшик («Колос»), Дарина Бондарчук («Металіст 1925»).

Катерина Самсон («Ворскла»), Дар'я Келюшик («Колос»), Дарина Бондарчук («Металіст 1925»). Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла»), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925»), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – «Фомгет», Туреччина).

Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла»), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925»), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – «Фомгет», Туреччина). Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос»), Яна Калініна («Ворскла»), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925»), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура Нона», Словенія).

Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос»), Яна Калініна («Ворскла»), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925»), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура Нона», Словенія). Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла»), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги націй-2025 збірна України потрапила до групи 4 Ліги В, де гратиме з Чехією, Хорватією та Албанією.

Матч 1-го туру Албанія – Україна відбудеться 21 лютого в Дурресі на стадіоні «Ніко Дована». Через 4 дні, 25 лютого, у тій же Албанії тільки в місті Ельбасан на «Ельбасан Арена Україна у 2-му турі прийматиме Хорватію. Обидва поєдинки розпочнуться о 19:00 за київським часом.

Для того, щоб підвищитися у класі, «синьо-жовті» мають або стати переможницями групи, або ж виграти плей-оф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).