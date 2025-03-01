Рівняни продовжують підсилюватись по ходу сезону

Рівненський «Верес» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника «Динамо» Назара Балаби.

19-річний оборонець підписав з командою Олега Шандрука контракт на 3 роки. У новому колективі він виступатиме під номером 35. Про умови угоди не повідомляється, однак за даними Transfermarkt, «Верес» виплатив «Динамо» компенсацію у розмірі 20 тисяч євро.

Нагадаємо, Балаба – уродженець Рівного. Розпочинав свій шлях у футболі в структурі ДЮСШ «Вереса», після чого перебрався в «Динамо», де виступав за команди U-17 та U-19.

У поточному сезоні Назар провів за «біло-синіх» 10 матчів, в яких відзначився 2 асистами. У складі збірної України U-19 забив 1 гол у 3 поєдинках.

До слова, «Верес» після 18-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату України на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 22 очки.