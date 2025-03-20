«Хлібороби» підписали чергового досвідченого виконавця

Український захисник Тимофій Сухар перейшов у «Колос», повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу. 26-річний оборонець підписав з командою Руслана Костишина контракт на півроку – до 30 червня 2025-го. До нового колективу Тимофій приєднався у статусі вільного агента – в січні цього року він покинув львівські «Карпати» та весь цей час перебував без клубу.

Нагадаємо, Сухар – вихованець «Дніпра». Виступав за луганську «Зорю», запорізький МФК «Металург», ВПК-Агро, словацьку «Петржалку» та «Скорук» (Дніпропетровська область).

В «Карпати» перейшов у липні 2023 року. Він був важливою частиною команди Мирона Маркевича у Першій лізі. Універсальний оборонець відіграв за Карпати 17 матчів, оформивши один гол та одну результативну передачу. Втім, після виходу в УПЛ і призначення Владислава Лупашка захисник зовсім випав з обойми – жодної хвилини на полі. Як наслідок він достроково розірвав контракт з «левами».

«Колос» після 21-го туру йде у турнірній таблиці УПЛ на 13-й сходинці, маючи у своєму доробку 18 очок. Нещодавно новим головним тренером ковалівців став Руслан Костишин, який замінив на своїй посаді Олександра Поздєєва.