Одеський клуб пішов на радикальні зміни, аби втримати команду в еліті

Прес-служба «Чорноморця» оголосила про звільнення головного тренера «моряків» Олександра Бабича. Попри відхід 46-річного фахівця з посади наставника команди, він залишається у структурі одеського клубу. Бабич посяде місце спортивного директора.

Нагадаємо, Олександр Олександрович очолив «Чорноморець» в липні 2024 року і за цей час здобув з командою 4 перемоги та 3 нічиї. Ще 14 разів його підопічні зазнавали поразок. Як наслідок, після 21-го туру одесити у турнірній таблиці чемпіонату України йдуть на передостанній сходинці, маючи у своєму доробку 15 очок і випереджають «Інгулець» лише за додатковими показниками.

Очікується, що новим наставником «моряків» стане Олександр Кучер. За інформацією ЗМІ, сторони вже провели переговори і екстренера СК «Дніпро-1» мають оголосити найближчим часом.

До слова, на заміну Бабичу також розглядали Юрія Калітвінцева та Володимира Шарана, але обидва відмовились від пропозиції співпраці.

Свій наступний поєдинок в межах УПЛ «Чорноморець» проведе в неділю, 30 березня, на виїзді. Суперником «моряків» будуть львівські «Карпати».