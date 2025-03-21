«Жовто-чорні» оформили трансфер чергового легіонера

Захисник збірної Уганди Ібрагім Джума став гравцем «Руха», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». Терміни та умови угоди 20-річного оборонця з львів’янами не розголошуються.

За даними Transfermarkt, Ібрагім дістався Руху безкоштовно, перейшовши у статусі вільного агента. У команді Віталія Пономарьова новачок виступатиме під 22-м номером.

Нагадаємо, Джума – вихованець угандійського клубу «Кампала Сіті Коунсіл» (KCCA FC). Також виступав за молодіжні команди іспанського «Леганеса». Викликався у молодіжні збірні Уганди, а також провів 4 поєдинки за національну команду країни.

Зазначимо, що «Рух» після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату України на дев’ятій сходинці, набравши 26 очок. Свій наступний поєдинок «жовто-чорні» зіграють у суботу, 29 березня, проти київського «Динамо».