Команда Шовковського продовжує на всіх парах мчати до чемпіонства

У п’ятницю, 18 квітня, «Динамо» в межах 25-го туру чемпіонату України приймало «Оболонь». Господарі не мали особливих проблем з «пивоварами», вкотре довівши, що в київських дербі «біло-сині» поки залишаються беззаперечними фаворитами.

УПЛ, 25-й тур

«Динамо» (Київ) – Оболонь (Київ) – 3:0

Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (п.), Буяльський, 67

Вже на старті зустрічі «Оболонь» ледь не вийшла вперед – дальній удар Бичека Нещерет відбив, а Устименко якимось дивом не влучив у порожні ворота. За трохи Груша викотив під удар Стасюку, однак м’яч після пострілу в дальній кут підло зачепив стійку. У відповідь Ярмоленко стріляв під поперечину – Марченко перевів на кутовий.

Наприкінці тайму лідер «Динамо» таки вивів свою команду вперед: після розіграшу стандарту Андрій з лінії штрафного ефектно перекинув сферу через голкіпера, поціливши в ліву дев’ятку. Після відпочинку Ваната збили в карному майданчику «Оболоні» й сам постраждалий виконав вирок з одинадцятиметрової позначки.

А в середині другого тайму Герреро видав розкішну передачу на Буяльського і капітан «біло-синіх» з гострого кута прошив Марченка. «Пивовари» мали шанс на гол престижу, однак Теслюк влучив у стійку.

Перемога принесла «Динамо» 63 очки й закріпила на вершині турнірної таблиці УПЛ. «Оболонь» з 24-ма балами дванадцята.