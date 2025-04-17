«Челсі» Михайла Мудрика зіграє з головною сенсацією турніру

У четвер, 17 квітня, відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій, які визначили всіх півфіналістів турніру. Зокрема, «Фіорентина» після мінімальної перемоги у першій грі (2:1) не без проблем пройшла словенський «Целє». Команди розписали бойову нічию (2:2), а ще два голи італійців були скасовані через офсайд.

«Челсі» на своєму полі несподівано поступився польській «Легії» (1:2). Однак лондонцям цілком вистачило гандикапу у три голи, здобутого у першій грі, аби вийти у наступну стадію.

Віденський «Рапід» після перемоги у першій зустрічі (1:0) не зумів повторити успіх з «Юргорденом». Шведи у матчі-відповіді змогли перевести гру у доданий час, де остаточно добили суперника (4:1), і вперше у своїй історії вийшли у півфінал єврокубка.

У ще одному матчі іспанський «Бетіс» на виїзді розійшовся миром з польською «Ягеллонією» (1:1), капітаном якої був ексукраїнець Тарас Романчук, і завдяки перемозі у першій грі (2:0) крокує далі.

Півфінальні пари Ліги конференцій сезону 2024/25:

«Бетіс» (Іспанія) – «Фіорентина» (Італія)

«Юргорден» (Швеція) – «Челсі» (Англія)

Нагадаємо, поєдинки 1/2 фіналу заплановано на 1 і 8 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 28 травня в місті Вроцлав на однойменному стадіоні.