Трилер від «Манчестер Юнайтед» і сенсаційні норвежці: стали відомі півфіналісти Ліги Європи
У четвер, 17 квітня, відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких були сформовані півфінальні пари турніру.
Англійський «Тоттенхем» після нічиєї у першому матчі (1:1) здобув мінімальну перемогу над німецьким «Айнтрахтом» і пройшов далі. Іспанський «Атлетік» двічі бив шотландський «Рейнджерс» з однаковим рахунком 2:0.
«Манчестер Юнайтед» після 2:2 у першому матчі з «Ліоном», влаштував справжній трилер з французами, у додатковий час дотиснувши суперника 5:4. У ще одній грі норвезький «Буде-Глімт» у серії пенальті сенсаційно пройшов римський «Лаціо».
Півфінальні пари Ліги Європи сезону 2024/25:
- «Тоттенхем» (Англія) – «Буде-Глімт» (Норвегія)
- «Атлетік» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
Нагадаємо, матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні «Сан-Мамес», що є домашньою ареною Атлетіка з Більбао.