«Манчестер Юнайтед» влаштував справжній бойовик з «Ліоном»

У четвер, 17 квітня, відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких були сформовані півфінальні пари турніру.

Англійський «Тоттенхем» після нічиєї у першому матчі (1:1) здобув мінімальну перемогу над німецьким «Айнтрахтом» і пройшов далі. Іспанський «Атлетік» двічі бив шотландський «Рейнджерс» з однаковим рахунком 2:0.

«Манчестер Юнайтед» після 2:2 у першому матчі з «Ліоном», влаштував справжній трилер з французами, у додатковий час дотиснувши суперника 5:4. У ще одній грі норвезький «Буде-Глімт» у серії пенальті сенсаційно пройшов римський «Лаціо».

Півфінальні пари Ліги Європи сезону 2024/25:

«Тоттенхем» (Англія) – «Буде-Глімт» (Норвегія)

«Атлетік» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

Нагадаємо, матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні «Сан-Мамес», що є домашньою ареною Атлетіка з Більбао.