«Моряки» не зуміли витримати тиск суперника протягом двох таймів

У суботу, 3 травня, донецький «Шахтар» в Одесі в межах 27-го туру чемпіонату України зустрічався з місцевим «Чорноморцем». Попри серйозний опір «гірникам» по перерві вдалось пробити оборону суперника і святкувати чергову перемогу. Натомість шанси «моряків» втриматись в УПЛ тануть на очах.

УПЛ, 27-й тур

«Чорноморець» (Одеса) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:3

Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 10-й хвилині: після навісу зі стандарту Еліас пробивав злету метрів з 12-ти – поруч зі стійкою. «Чорноморець» огризнувся спробою Єрмакова в середині тайму – захисник «моряків» пробив головою метрів з десяти впритику з воротами.

На 31-й хвилині після заблокованого удару Криськіва м’яч відскочив до Педріньйо і той закручував у дальній кут – Рудько зміг перевести на кутовий. Далі була серія ударів від «Шахтаря»: постріл Марлона забрав Рудько, Бондаренко заліз в офсайд, а Невертон стрільнув над поперечиною.

По перерві гості вийшли вперед. Арбітр зафіксував гру рукою у гравця «Чорноморця», Бондаренко зі штрафного влучив у стінку, м’яч змінив траєкторію, дезорієнтував голкіпера і влетів у кут воріт. В середині тайму Невертон протягом чотирьох хвилин оформив дубль (Бондаренко записав до свого доробку ще й асист), остаточно знявши питання щодо переможця.

Перемога принесла «Шахтарю» 57 очок і залишила на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Чорноморець» з 18-ма пунктами останній.