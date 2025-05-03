Київський клуб на всіх парах мчить до чемпіонства

У суботу, 3 травня, «Динамо» в межах 27-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічалось з «Інгульцем». Боротьби як такої не вийшло – петровців вистачило менше, ніж на тайм. Після прикрого автогола кияни пішли на перерву з відривом у два м’ячі, а після відпочинку забили ще двічі.

УПЛ, 27-й тур

«Інгулець» (Петрово) – «Динамо» (Київ) – 0:4

Голи: Дихтярук, 38 (аг.), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Вже на старті зустрічі Фарасеєнко небезпечно навішував у штрафний «Динамо» – Нещерет встиг вибити м’яч кулаками. У відповідь Волошин виходив до воріт «Інгульця», але Жилкін впорався з ударом. Згодом була спроба спочатку від Кабаєва метрів з 25-ти (над воротами), а потім з рикошетом від Буяльського (кіпер петровців забрав).

Наприкінці тайму «Динамо» зусиллями суперника вийшло вперед: після навісу зі штрафного Діхтярук, намагаючись підстрахувати команду, влучно пробив по своїх воротах. А за 2 хвилини Шапаренко закрив гру, зробивши рахунок 2:0.

Після відпочинку кияни вистрілили ще одним дуплетом, добивши суперника – протягом 3 хвилин відзначились Михайленко і Ванат (для Владислава цей гол став вже 18-м в сезоні). В середині другої сорокап’ятихвилинки команди обмінялись уколами – на небезпечний удар Фарасеєнка відповів Буяльський. В ендшпілі зустрічі Брагару ледь не влучив у кут воріт «Інгульця» метрів з 15-ти.

Перемога принесла «Динамо» 67 очок – кияни збільшили свій відрив від «Олександрії» до 7-ми балів. «Інгулець» з 20-ма пунктами залишився передостаннім.