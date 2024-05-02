Полковника Івана Рудницького призначили керівником СБУ у Волинській області

У середу, 1 травня, з посади начальника СБУ у Волинській області звільнили Миколу Лисененка. Того ж дня замість нього призначили 46-річного полковника Івана Рудницького. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з розпорядженням президента, Миколу Лисененка, який очолював СБУ на Волині з жовтня 2020 року, звільнили з посади й перевели у Миколаїв. Водночас замість нього призначили полковника Івана Рудницького, який упродовж двох років був керівником СБУ у Полтавській області.

Відомо, що 46-річний Іван Рудницький – уродженець міста Дрогобич Львівської області. У 2014-2015 роках працював заступником начальника СБУ у Закарпатській області, був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2015-2018 роках займав аналогічну посаду у Львівській області. Із липня 2019 року очолював СБУ у Закарпатській області, а з 2022 року – СБУ у Полтавській області.

Додамо, що 1 травня Володимир Зеленський своїми указами змінив керівників обласних управлінь СБУ одразу в чотирьох областях. Кадрові зміни відбулися на Волині, Миколаївщині, Полтавщині та Кіровоградщині.