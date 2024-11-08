У травні 2024 року Іван Рудницький приїхав з Полтави, щоб керувати СБУ у Волинській області

Кабінет міністрів на засіданні 8 листопада погодив звільнення голови Волинської обласної війської адміністрації Юрія Погуляйка. Замість нього призначили Івана Рудницького, який нині очолює СБУ Волині. Про це повідомив 8 листопада у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією політика, 45-річного Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОВА з грудня 2019 року, звільнили. На його місце призначили полковника Івана Рудницького, який з 1 травня 2024 року перебуває на посаді керівника СБУ у Волинській області.

Поки що офіційного розпорядження на сайті Офісу президента не опублікували.

Зауважимо, що Юрій Погуляйко розпочинав свою карʼєру як дільничний міліціонер. Займав кілька рядових і керівних посад в органах МВС Миколаївської, Чернігівської, Луганської та Дніпропетровської областей. До призначення на посаду у Волинській області працював заступником голови Луганської ОДА. Із грудня 2019 року був головою Волинської ОВА.

46-річний Іван Рудницький – уродженець міста Дрогобич Львівської області. У 2014-2015 роках працював заступником начальника СБУ у Закарпатській області, був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2015-2018 роках займав аналогічну посаду у Львівській області. Із липня 2019 року очолював СБУ у Закарпатській області, а з 2022 року – СБУ у Полтавській області.