Керівник львівського відділення RwS bank Іван Мичло

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, у 2021 році, українська банківська система мала рекордну прибутковість – 77,5 млрд грн – і значний запас капіталу. Вона була стійка, ефективна та приваблива для інвесторів. Це допомогло банкам вистояти з початком повномасштабної війни, зберегти гроші та клієнтів та далі відповідати високим вимогам Нацбанку.

ZAXID.NET поспілкувався з керівником львівського відділення RwS bank Іваном Мичло, щоб дізнатися, якою є «внутрішня кухня» банку під час повномасштабної війни, як невеликі банки не лише утримують, а й залучають нових клієнтів, а також на що треба звертати увагу, обираючи банк для обслуговування.

У якому стані зараз перебуває наша банківська система?

Завдяки своєчасним антикризовим заходам з початку повномасштабного вторгнення банкам вдалося зберегти приплив коштів та адаптувати операційні процеси до позаштатних ситуацій, в тому числі до перебоїв з електропостачанням.

У 2023 році банківський сектор був стійким, ефективним, добре капіталізованим, що підтверджує оцінка Нацбанку. Торік банки також отримали рекордні 83,2 млрд грн чистого прибутку та сплатили 76,6 млрд податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%, введеною регулятором.

Щодо підсумків 2024 року, говорити дещо зарано. Безсумнівно, важливим моментом була та залишається поточна ситуація в країні. Але оцінюючи результати минулих років, можна сказати, що динаміка все ж таки залишається позитивною.

А як повномасштабна війна вплинула на роботу вашого банку? Як RwS bank реагував на виклики? Які нові продукти і пропозиції розробили за цей час?

Ми запровадили дистанційну ідентифікацію та верифікацію клієнтів з метою відкриття віртуальних платіжних карток.

Для фізичних осіб банк запровадив спеціальні депозитні програми, з яких +0,5% перераховувались на потреби ЗСУ.

Також у нас з’явилося кредитування бізнесу під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Зараз ОВДП, в тому числі військові, є надійним способом інвестування вільних коштів як юридичних, так і фізичних осіб. Коли клієнтам терміново потрібні кошти, кредит під заставу ОВДП є дуже зручним для них.

Нагадаю, що одразу після вторгнення Росії в Україну Національний банк оприлюднив постанову про випуск військових облігацій – облігацій внутрішньої державної позики для підтримки й забезпечення ЗСУ.

Не всі розуміють механізм його роботи та прибутку. З головних переваг – можливість отримати вищий дохід, ніж за депозитом, адже інвестиційний дохід по ОВДП не оподатковується ні прибутковим податком з фізичних осіб, ні військовим збором (для фізичних осіб та нерезидентів України), а виплата доходу та тіла інвестиції 100% гарантуються державою.

Наш банк також пропонує такий спосіб інвестицій. Мінімальна сума угоди на придбання військових облігацій становить 200 тис. грн або еквівалент у валюті, адже ми пропонуємо не лише гривневі облігації, а й цінні папери у доларах і євро.

А як щодо вашого відділення? Як повномасштабна війна вплинула на кількість клієнтів RwS bank?

Оскільки наше відділення розташоване у Львові, ми навпаки відчули істотний приплив клієнтів, зокрема тих, хто переїхав з інших регіонів. Бізнес-клієнти часто приходять за рекомендаціями. Нас радять, адже наші менеджери реагують на запит за першим дзвінком. За потреби – навіть у позаробочий час. Така турбота про клієнта не завжди є у великих банках з топ-5, адже у них величезна база, що потребує такого ж ресурсу для обслуговування. В RwS bank не потрібно довго чекати на гарячій лінії, стояти в черзі тощо.

Фізичні особи часто приходять до нас в пошуках другого, додаткового банку для диверсифікації вкладень. Це важливо і зручно, особливо коли діють ліміти на операції в межах 100 тис. грн на день, встановлені Нацбанком.

Наше відділення на вул. Нечуя-Левицького працює вже 7 років і можу сміливо сказати, що весь цей час ми зростали та розвивалися. Зараз розширюємо штат, тому що клієнтів стало значно більше, а для нас важливо оперативно надавати якісні послуги з індивідуальним підходом. Ми цінуємо своїх клієнтів, а вони – нас.

Повномасштабне вторгнення сильно вплинуло на міграцію людей і бізнесів. Як це позначилося на роботі банку?

Нашою реакцією на цей виклик війни стало те, що частину процедур ми перевели в онлайн-обслуговування. Наприклад, створили оперативну можливість відкрити віртуальні картки. Адже на початку вторгнення були проблеми з емісією (випуском) пластикових карт.

Крім того, ще до початку війни ми запустили два мобільні застосунки – для бізнес-клієнтів і для фізичних осіб. Юрособи, наприклад, можуть отримати в застосунку потрібні їм витяги та довідки без відвідування відділення банку, вільно оперувати своїми грошима без прив’язки до відділення. Це дає можливість здійснювати важливі операції швидко та зручно, перебуваючи у будь-якому куточку України чи світу.

Коли говоримо про цифрові продукти, неможливо не згадати про безпеку клієнтів та їхніх даних. Що можете сказати про це?

Що стосується RwS bank, то з початком повномасштабної війни ми завершили міграцію хмарних сховищ на сервери, що розміщені в країнах Європейського Союзу. Також запровадили систему електронного документообігу АСКОД, що дозволило автоматизувати підписання і погодження внутрішньої документації, адже не всі тоді могли бути на робочих місцях, дехто працював навіть з-за кордону.

Розуміючи, що наші клієнти теж могли опинитися далеко від свого банку, ми запустили віддалену ідентифікацію та подачу документів, які можна підписати за допомогою електронного підпису.

Як ви вважаєте, на що варто звертати увагу під час обрання банку? Чи його розмір і кількість клієнтів мають значення для вибору?

RwS bank надає універсальні послуги і робить це не менш якісно, ніж великі системні банки. Для клієнта це означає, що з нами він отримає все, що йому потрібно від фінансової установи, але також персональний супровід і економію свого часу. Бо це перш за все зручність, оскільки обслуговування у невеликих банках звільняє від бюрократії.

Законодавство ніяк не обмежує те, послугами скількох банків може користуватися особа, тож рекомендую переглянути ставлення до невеликих банків. Щобільше, невеликі банки часто мають більше можливостей для нестандартних рішень, чим не завжди можуть похизуватися великі системні банки.

У минулі роки Нацбанк за допомогою низки регуляторних норм провів очищення банківської системи. Якщо колись в Україні було понад 120 банків, то зараз – удвічі менше. А це означає, що ті, хто залишився, відповідають вимогам законодавства, дотримуються правил гри і є надійними партнерами.

Розкажіть про ваші депозитні програми. Можливо, маєте якісь унікальні продукти для клієнтів?

Ми пропонуємо депозитні вклади у гривні та валюті, депозити для бізнес-клієнтів, можемо відкрити депозитну лінію (вклад від 1 дня, з можливістю забрати кошти у будь-який момент). Загалом клієнт може обрати для себе той продукт, що найбільше відповідає його запитам, а персональний менеджер допоможе у цьому.

Нашим особливим продуктом є депозит «Комунальний». Аналогів на українському банківському ринку я поки не бачив. Якщо клієнт відкриває в RwS bank депозит на 100 тис. грн, то, окрім нарахування відсотків, він щомісяця отримує можливість оплатити коштом банку одну з комунальних послуг – газопостачання, електроенергію, вивіз сміття тощо. Вже не один рік цей продукт має попит.

А як щодо ситуації з кредитуванням клієнтів? Адже позичати гроші під час війни ризиковано.

RwS bank – більшою мірою корпоративний банк. Ми майже не кредитуємо фізичних осіб. Натомість активно працюємо в цьому напрямку з бізнесом. З початку вторгнення RwS bank не зупиняв кредитування, не змінював істотні умови кредитування. Адже ми цінуємо довготривалі партнерські відносини з нашими бізнес-клієнтами.

Ми безперервно розглядаємо заявки на кредитування. Попереднє рішення даємо протягом 2 днів.

У відповідь на виклики війни у нас з’явився продукт – це кредитування під заставу ОВДП, якщо клієнту терміново потрібні гроші. Це дуже зручний механізм.

Окрім того, працюють й інші кредитні програми: кредит на три роки, кредитна лінія, що може бути відновлювальною. Також ми активно працюємо за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9».

Тож, підсумовуючи, які три головні поради ви дали б потенційним клієнтам під час вибору банку?

Звертайте увагу на інформацію про банк, його структуру і динаміку портфеля, фінансові показники. Такі дані є у вільному доступі, їх легко можна знайти на сайті фінустанови.

Обираючи банк, орієнтуйтесь на продукти та умови, які він пропонує, а не на його рекламну впізнаваність.

Оцінюйте пропозиції банків, порівнюйте їх унікальність та наявність додаткових можливостей. Не менш важливим фактором в умовах сьогодення є наявність онлайн-підтримки та можливість здійснювати якомога більше процесів, не відвідуючи відділення банку. Втім, варто звертати увагу не лише на можливості роботи у цифровому середовищі, а й на рівень їх захищеності.

Якщо незручно звернутися за консультацією до відділення, ви завжди можете отримати її онлайн у будь-якому зручному для вас форматі: через чат-бот, контакт-центр чи соціальні мережі.