Подія сталася у селі Лалово Мукачівського району

У селі Лалово Мукачівського району внаслідок вибуху гранати загинули 45-річний мешканець села та 46-річний житель міста Берегово. Під час розпивання алкогольних напоїв один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого стався вибух. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 18 квітня, напередодні їм зателефонувала 46-річна мешканка Берегова і заявила, що у селі Лалово виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього.

«Слідчі встановили, що чоловіки загинули внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що вони розпивали алкогольні напої. Надалі, в ході необережного поводження із боєприпасом, один із них витягнув чеку із гранати Ф-1, після чого відбувся вибух. Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільце з чекою до підривника», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків, які розповіли, що у ніч на 16 квітня чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції ніхто не звертався. Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 115 (з відміткою очевидне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). У справі триває досудове розслідування.