Календар за 2023 рік з контактами російської армії видали священнослужителі УПЦ МП

Священнослужителі УПЦ МП друкували у Києво-Печерській лаврі православні церковні календарі, де серед контактів різних філій був номер Єпархіального підрозділу по взаємодії зі Збройними силами Росії. Календарі з такими контактами друкувалися на території заповідника вже під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив журналіст Акім Галімов 17 серпня.

Зі слів журналіста, календар за 2023 рік йому показав директор державного музею-заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

«У кінці календарів список контактів різних філій та підрозділів Московського патріархату. Є контакти єпархій в окупованому Криму, а далі контакти відділу МП на окупованому півострові по взаємодії зі «Збройними силами». Номери починаються з +7 978...Думаю зрозуміло, що це за Збройні сили і якої країни. Також є контакти по взаємодії з козацькими організаціями…Теж думаю зрозуміло, що мова про «ряджених», які у 2014 активно допомагали захоплювати Крим», – ідеться у дописі журналіста.

Акім Галімов наголосив, що після друку ці календарі розповсюджували по церквах УПЦ МП по всій країні.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року з УПЦ МП розірвали договір про користування Києво-Печерською Лаврою, зокрема Нижньою Лаврою – території, де розташовані печери та монастир. У відповідь представники УПЦ МП заявили, що не збираються залишати стіни Лаври, але продовжували виносити звідти свої особисті речі.

30 березня суд відмовив у задоволенні позову УПЦ МП щодо виселення з Києво-Печерської лаври. Проте тривалий час представники та прихильники цієї церкви зачиняли приміщення лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Загалом УПЦ МП зобов’язали залишити 79 об’єктів на території Києво-Печерської лаври.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» Зокрема, йдеться про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією, серед яких Українська православна церква Московського патріархату. 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні прийняла цей законопроєкт.

У травні депутати домовились розглянути законопроєкт у другому читанні під час червневого засідання. Однак внесення цього питання до порядку денного відклали через брак підтримки серед депутатів. Як пише LB.ua, серед тих, хто не підтримав законопроєкт станом на 21 липня, було близько 60 депутатів – від «Слуги народу».

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту. Через це усі заплановані раніше засідання парламенту скасували, а роботу Ради призупинили до 20 серпня.

10 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність». Згодом президент також закликав народних депутатів зібратися для розгляду ініціативи. 16 серпня комітет гуманітарної та інформаційної політики повідомив, що вніс остаточні правки до законопроєкту про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією.

17 серпня Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.