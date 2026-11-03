МВФ пропонує два сценарії підняття тарифів

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні поступово відмовитися від пільгових тарифів на газ та електроенергію для населення. Про це йдеться у звіті МВФ, оприлюдненому 30 жовтня, інформує Forbes Ukraine. Фонд пропонує два сценарії, за одним із них тарифи на електроенергію можуть зрости майже у 2,5 раза, а на газ – більш ніж удвічі. За іншим варіантом підвищення буде помірнішим.

За підрахунками МВФ, у 2024–2026 роках витрати України на енергетичні субсидії становили близько 3,7% ВВП щороку. Значна частина цих коштів пов'язана з механізмом покладення спеціальних обов'язків (ПСО), який дає змогу утримувати тарифи на електроенергію та газ для населення нижчими за ринкові.У фонді зазначили, що чинні тарифи на електроенергію покривають лише 41% витрат на її постачання, а на газ – 49%.

Зокрема, витрати на ПСО на ринку електроенергії становлять близько 1,8% ВВП, на ринку газу – 1,4% ВВП. Ще 0,3% ВВП припадає на субсидування тепла для населення через мораторій на підвищення комунальних тарифів, а 0,2% ВВП – на підтримку виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

Які тарифи пропонує встановити МВФ?

МВФ описує два варіанти поступової відмови від ПСО: обидва передбачають підвищення тарифів упродовж трьох років, але відрізняються кінцевими цінами на газ та електроенергію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сценарій А – за поточних ринкових умов. Він передбачає поступове підвищення тарифу на електроенергію до 9,7 грн за кВт·год, а на газ – до 22 грн за м³ з ПДВ. Загалом ціни на світло мають зрости на 141%, а на газ – на 104%.

Сценарій Б – з урахуванням післявоєнного відновлення. У цьому випадку МВФ пропонує орієнтуватися на середньострокові витрати постачальників та потреби відбудови енергетики. Тоді тариф на електроенергію становитиме 6 грн за кВт·год, а на газ – 17,2 грн за м³ з ПДВ. Це означатиме підвищення цін на 52% і 60% відповідно.

В обох випадках відмову від ПСО пропонують розтягнути на три роки. Зокрема, у перший рік скасувати 20% спеціальних зобов'язань, у другий – ще 60%, а в третій – решту 20%. За розрахунками МВФ, повна реалізація першого сценарію дасть змогу заощадити для бюджету суму, еквівалентну 3,2% ВВП. Другий сценарій забезпечить економію на рівні 1,5% ВВП.

Водночас у фонді наголосили, що підвищення тарифів має супроводжуватися соціальною підтримкою вразливих споживачів, але запроваджувати окремі пільгові тарифи на енергоносії для певних категорій населення на цьому етапі не рекомендують.

Якими є тарифи на газ і світло в Україні?

В Україні діє механізм покладення спеціальних обов'язків (ПСО), який дозволяє зберігати нижчі тарифи на електроенергію та газ для побутових споживачів. Фактично держава зобов'язує учасників енергетичного ринку забезпечувати населення ресурсами за встановленими цінами.

Наприкінці вересня 2026 року уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Тому ціна газу для населення залишатиметься незмінною протягом зими.

З 1 жовтня тариф на електроенергію для більшості побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт⋅год. Для домогосподарств з електроопаленням в опалювальний сезон діятиме ціна 2,64 грн/кВт·год на перші 2000 кВт·год на місяць. За споживання понад цей обсяг доведеться платити 4,32 грн/кВт·год.

Водночас єдиного тарифу на холодну воду в Україні немає – його розмір залежить від міста й постачальника. Наприклад, у Львові у вересні споживачі отримують платіжки за воду з удвічі більшими цифрами, адже з 1 серпня тариф на воду у Львові зріс із 25,88 грн за м³ до 56,38 грн за м³.