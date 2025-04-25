Ведучою церемонії у 2026 році стане Ніккі Глейзер

Міжнародна кінопремія «Золотий глобус» оголосила про дату проведення наступної церемонії та назвала ім’я ведучої. Кінопремія традиційно відбувається на початку року та відзначає найкращих акторів, сценаристів та режисерів.

Як повідомляє Variety, у 2026 році 83-тя церемонія вручення премії «Золотий глобус» відбудеться 11 січня. Подію транслюватимуть у прямому ефірі на CBS і Paramount+, а сама церемонія відбудеться і готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Ведучою вже другий рік поспіль стане американська стендап-комікеса, акторка Ніккі Глейзер. Після успіху цьогорічної церемонії організатори вирішили залишити її ведучою і у наступному. Зокрема, у 2025 році трансляцію Золотого глобуса переглянули понад 10 мільйонів глядачів. Ніккі Глейзер стала першою жінкою, яка самостійно вела церемонію. Як зазначають організатори, вона підкорила аудиторією гострим гумором та жартами про зірок.

Нагадаємо, у 2025 році церемонія нагородження премії «Золотий глобус» відбулась 5 січня. Найбільше нагород отримав фільм Жака Одіяра «Емілія Перес», який мав і найбільше номінацій. Серед серіалів тріумфатором став «Сьоґун». Вперше в кар’єрі нагороду отримала 62-річна Демі Мур.