Вбивство Кеннеді, Вотергейт, ворожнеча двох домогосподарок, вправний грабіжник, колишній поліціянт… Усе це створює хвацько закручені сюжети, які хочеться додивитись відразу. Кількість серій дозволяє це зробити.

11.22.63



11.22.63, 2016, 8 серій

11.22.63 – екранізація однойменної книги Стівена Кінга 2011 року. У головній ролі – Джеймс Франко. Серіал розповідає про вчителя Джейка Епінга, якому випадає унікальний шанс – здійснити подорож у часі, повернутися у 1960-й рік та запобігти вбивству президента США Джона Кеннеді.

Кохання та смерть



Love and Death, 2023, 7 серій

Міні-серіал, головні ролі в якому зіграли Елізабет Олсен, Лілі Рейб, Крістен Ріттер та Джессі Племонс, заснований на реальних подіях. Дія розгортається у невеликому містечку Вайлі, штат Техас, у 1980-х роках. Домогосподарка Кенді Монтгомері, яка живе тут зі своїм чоловіком Петом і дітьми, знайомиться з Бетті Гор, яка живе з родиною неподалік неї. Жінки швидко стають подругами, проте таємниці, що ховаються за цією дружбою, незабаром призведуть до вбивства.

Сантехніки Білого дому



The White House Plumbers, 2023, 5 серій, на головному фото

Політична драма, заснована на романі Егіля та Меттью Крога. У головних ролях – Вуді Гаррельсон, Джастін Теру, Донал Глісон та Ліна Гіді. Новий проєкт HBO розповідає про групу оперативників, так званих сантехніків Білого дому, яким було доручено виявити урядові джерела витоку інформації про національну безпеку та розробити плани вотергейтських крадіжок та інших таємних операцій адміністрації Річарда Ніксона.

Калейдоскоп



Kaleidoscope, 2023, 8 серій

Майстерний грабіжник задумав пограбування в ураган. Його мета – «почистити» найбільше сховище у місті. Персонаж має не тільки меркантильну мету. Він ще хоче помститися тому, хто ув'язнив його. Відхилятися від плану змушують суперечки всередині команди грабіжників та агент ФБР. У серіалі зіграли Джанкарло Еспозіто та Пас Вега.

Людина з Флориди



Florida Man, 2023, 7 серій

Детективний трилер, у центрі якого екс-поліцейський, якому доводиться згадати свої навички при пошуку зниклої дівчини. Завдання, яке здається простим, перетворюється на шалену пригоду.