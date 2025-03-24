Морган Фрімен може зіграти все. Навіть бога. Проте у його фільмографії значне місце посідають трилери, де змішані жорстокі вбивства, таємничі культи та заплутані розслідування. Ось лише чотири з них.

«Сім»

Se7en, 1995, режисер Девід Фінчер

Два детективи розслідують серію жорстоких вбивств у Лос-Анджелесі. Навчений життям Вілльям Сомерсет (Морган Фріман) стримує запал молодого напарника Девіда Міллса (Бред Пітт), якого нещодавно перевели з Нью-Йорка. Спочатку вони очікувано не можуть порозумітися, але в міру розслідування стають ближчими, певною мірою завдяки старанням дружини Міллса (Гвінет Пелтроу). До того ж у нелюдській грі винахідливого маніяка Джона Доу (Кевін Спейсі), який вбиває людей згідно з біблійними смертними гріхами, офіцерам відведена своя роль.

«Цілуючи дівчат»

Kiss the Girls, 1997, режисер Ґері Фледер

Сценарій Девіда Класса заснований на однойменному бестселері Джеймса Паттерсона 1995 року. У 2001 році вийшло продовження під назвою «І прийшов павук». Детектив та судовий психолог Алекс Кросс з Вашингтона, округ Колумбія,вирушає до Дарема, Північна Кароліна, коли повідомляється, що його племінниця Наомі, студентка коледжу, зникла безвісти.

Від детектива поліції Ніка Раскіна він дізнається, що Наомі ‒ остання в серії молодих жінок, які зникли. Незабаром після його прибуття одну зі зниклих жінок знаходять мертвою, а через деякий час Кейт МакТірнан викрадають з її дому. Вона прокидається від наркотичного стану та бачить, що її тримає чоловік у масці, який називає себе Казановою.

Разом з Фріменом у картині знімались Ешлі Джад, Кері Елвес, Браян Кокс та інші.

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«Отруйна троянда»

The Poison Rose, 2019, режисери Франческо Сінкуемані, Джордж Галло

«Отруйна троянда» ‒ це історія Карсона Філіпса, який колись був футбольною зіркою, а потім став займатися не менш важливою роботою: він спеціалізується на тому, щоб допомагати жінкам, які опинилися у стресових ситуаціях, незалежно від їх причин.

Але одна справа стає фатальною. Люди зникли безвісти, і йому потрібно провести у зв'язку з цим розслідування. У процесі цього він опиняється у злочинній павутині. Виявляється, що за нескладною справою стоїть безліч злочинів – і кілька мертвих тіл. Філліпс з'ясовує, що одна з підозрюваних у тяжких злочинах – його донька, яка зникла давним-давно.

Окрім Фрімена, у картині зіграли Фамке Янсен, Брендан Фрейзер, Джон Траволта та Роберт Патрік.

«Професор та примарний вбивця»

The Ritual Killer, 2024, режисер Джордж Галло

Серія жорстоких вбивств, схожих на ритуальні, заганяє поліцію в глухий кут, адже злочинець зникає, не залишаючи слідів. Детектив Бойд звертається по допомогу до професора Меклза, експерта з давніх культів. Разом вони мають розкрити таємницю, що ховається за містичними обрядами та вийти на слід убивці, який, схоже, грає не за правилами цього світу.

Дует Фрімену склав Коул Гаузер («Єллоустоун»).