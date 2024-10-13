У другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Вважаємо це доброю нагодою згадати лише про декого з них.

«Баскія»

Basquiat, 1996, режисер Джуліан Шнобель

«Баскія» – біографічний фільм, де головні ролі зіграли Джеффрі Райт, Майкл Вінкотт, Бенісіо Дель Торо, Клер Форлані, Девід Боуї, Денніс Гоппер, Гарі Олдман, Кристофер Вокен, Вілем Дефо та Жан-Клод Ла Марр. Режисером фільму є Джуліан Шнабель. Головний герой – це Жан-Мішель Баскія, відомий американський художник стріт-арту. Фільм розповідає про його життєвий шлях, розвиток, успіх у світі, а також про смерть від передозування наркотиками.

Джуліан Шнобель є художником, тож фільм називають «першим фільмом, який художник зняв про художника».

«Фріда»

Frida, 2002, режисерка Джулі Теймор

Фільм «Фріда» – біографічна мелодрама, що розповідає про яскраве та не просте життя мексиканської художниці-модерністки, культової постаті свого часу.

Все життя Фріда Кало відчувала біль: дитячий поліомієліт, яким перехворіла героїня, закінчився кульгавістю, а пізніша автокатастрофа спричинила травму хребта та стегна. Змучена недугою Кало малювала автопортрети. Також у картині ми побачимо її чоловіка, Дієго Ріберу.

Роман цих двох натур, захоплених живописом та революцією, згодом став легендою. Фріда та Дієго, сповідували вільну любов, страждали від ревнощів, сварились, розлучалися та знову були разом.

Виконавиця головної ролі Сальма Гаєк була ініціаторкою проєкту. При невеликому бюджеті фільму вона переконала своїх друзів зіграти там. Тож ми побачимо на екрані Альфреда Моліну, Ешлі Джадд, Антоніо Бандераса, Дієго Луну, Едварда Нортона та інших.

«Великі очі»

Big Eyes, 2014, режисер Тім Бертон

Картина «Великі очі» переповідає версію драматичної історії, яка сталася 50 років тому.

У 1960-ті роки художниця Маргарет Кін подала в суд на свого чоловіка Волтера та звинуватила його в тому, що він привласнів авторство її робіт. Саме вони зробили Кіна відомим художником.

Роль Волтера зіграв Крістоф Вальц, володар «Оскара» та «Золотої пальмвої гілки», а за роль його дружини Емі Адамс уже має «Золотий глобус».

Трагедія людини, яка має приховувати свій талант, втілена Бертоном без притаманної йому яскравої екстравагантності. Проте із непересічним талантом. Фільм про мистецтво та піар, про вміння подавати та продавати – тема для Бертона не чужа. І вирішує він її елегантно, емоційно та по-бертонівськи, узагальнюючи почуття та проблеми.

Слава прийшла до Кіна не надовго, проте Бертону байдуже, він знімає власну версію історії.

«З любов’ю, Вінсент»

Loving Vincent, 2017, режисери Доротея Кобєля та Г'ю Велчмен, на головному фото

Це перший у світі фільм, повністю складений з картин. Його автори написали олійними фарбами понад 65 тис. кадрів. Над фільмом працювало 125 художників з 19 країн. Зокрема, у його створенні взяли участь 13 українських художників. І серед них – троє львів’ян.

Дія фільму «З любов’ю, Вінсент» починається через рік після смерті художника. Її обставини намагаються розслідувати рудобородий листоноша та його син Арман. Обидва позували ван Гогу, обидва не розуміють, як за півтора місяця той змінився так, що наклав на себе руки.

Режисерами фільму є Доротея Кобєля та Г'ю Велчмен. Останній має в активі «Оскара» за анімаційну короткометражку «Пєтя і вовк» (2008), а його дипломний фільм «Воронокамінь» переміг у конкурсі Cinefoundation на Каннському МКФ. Музику до фільму написав Клінт Менсел, автор саундтреків до таких картин як «Реквієм за мрією», «Ной» та «Фонтан».

«Робота без авторства»

Werk ohne Autor, 2018, режисер Флоріан Генкель фон Доннерсмарк

«Робота без авторства» – історія німецького художника Ґерхарда Ріхтера, дитинство якого припало на роки панування нацизму, що вплинуло не тільки на його життя, але і на творчість. Курт Барнерт (так у фільмі звуть героя, якого зіграв Том Шиллінг) втікає з НДР до Західної Німеччини. У нових для себе умовах він, як і раніше, страждає від спогадів свого дитинства. Тільки кохання до студентки Еллі (Паула Бір) дає Курту новий поштовх для натхнення. Він починає створювати картини, в яких відбивається його травматичний досвід.

Фільм номіновано на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою та найкращу операторську роботу.