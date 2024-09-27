Анджеліна Джолі у ролі Марії Каллас

Вийшов перший трейлер біографічної драми «Марія», де Анджеліна Джолі зіграла видатну оперну співачку Марію Каллас. Трейлер поєднує кадри із життя співачки в Парижі 1970-х років із чорно-білими флешбеками її минулого.

Режисер Пабло Ларрейн назвав «Марію» завершальною частиною своєї трилогії біографічних фільмів про знакових жінок ХХ століття. Попередні роботи Ларрейна — «Спенсер» з Крістін Стюарт про принцесу Діану та «Джекі» з Наталі Портман про Жаклін Кеннеді — отримали номінації на «Оскар» у категорії «найкраща жіноча роль».

Світова прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. Ті, хто уже встиг побачити фільм, попри неоднозначні оцінки, вважають, що і Джолі матиме номінацію.

Трейлер натякає на складну долю співачки, її тріумфи та особисті трагедії. Сценарій до фільму написав Стівен Найт, відомий за роботою над серіалом «Гострі картузи».

Нагадаємо, найвідомішим фільмом про Марію Каллас є фільм Франко Дзефіреллі «Каллас назавжди», де роль співачки зіграла Фані Ардан.

Прем’єра «Марії» в Україні запланована на 27 листопада 2024 року.