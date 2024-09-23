Соломія Крушельницька народилась 23 вересня 1872 року

23 вересня 1872 року народилась видатна оперна співачка Соломія Крушельницька. З цієї нагоди згадаємо найкращі фільми, присвячені цьому прекрасному виду мистецтва.

«Повернення Баттерфляй»

Повернення Баттерфляй, 1982, режисер Олег Фіалко

В Україні, на жаль, Крушельницькій присвятили лише один фільм, і той зняли ще у радянський час, що не могло не позначитись на трактуванні певних подій, зокрема на поверненні до Львова. Хоча режисер Олег Фіалко намагався зробити розповідь максимально ліричною. Фільм висвітлює основні віхи творчого шляху артистки, яка зробила значний внесок до світової скарбниці оперного мистецтва.

У фільмі використана музика Джакомо Пуччіні, П'єтро Масканьї, Ференца Ліста, Ріхарда Вагнера, Андре Ґретрі, українські та італійські народні пісні. Вокальні партії Соломії Крушельницької виконує Гізела Ципола. Головну роль зіграла акторка Єлєна Сафонова. Також у ролі брата співачки знявся Іван Миколайчук. Для прокату в Україні у 1983 році було створено україномовний дубляж на студії Довженка.

«Каллас назавжди»

Callas Forever, 2002, режисер Франко Дзеффіреллі

Про іншу видатну оперну співачку Марію Каллас зняв фільм італієць Франко Дзеффіреллі, великий майстер робити опери на кіноекрані. Проте цього разу режисер знімає не оперу, а байопік з прекрасними Фанні Ардан та Джеремі Айронсом у головних ролях.

В основі фільму «Каллас назавжди» показані страждання та поразки Каллас, а також те, як вона прагне здобути абсолютну досконалість та чесність. Залишившись сама у своїй квартирі в Парижі, співачка «відзначає» завершення кар'єри в опері. Марія впевнена, що все найкраще залишилося в минулому.

Саме з Каллас часом порівнюють Крушельницьку. «Обидві співачки були надзвичайно талановитими і кожна у свій час була дуже популярна. Проте прямі паралелі, напевно, не варто проводити, адже розквіт їхньої творчості проходив у різний час і в різних умовах, які складалися не на користь української співачки. Соломія Крушельницька була однією з перших українських жінок, яка вирушила за кордон самостійно здобувати кар’єру без жодної сторонньої підтримки. Це був важкий шлях», – розповіла «Радіо Свобода» Данута Білавич, завідувачка наукового відділу Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. До того ж, за словами науковиці, Крушельницька мала менше можливостей для реклами своєї творчості. Крім того, повернувшись у 1939 році до Львова вона стала заручницею сталінського режиму.

«Флоренс Фостер Дженкін»

Florence Foster Jenkins, 2016, режисер Стівен Фрірз

Ще один фільм, що базується на реальній історії. Проте якщо попередні картини розповідали про найкращих у світі оперних співачок, то цей розповідає про найгіршу. Головні ролі у фільмі виконали Меріл Стріп та Г'ю Грант

Флоренс Фостер Дженкінс успадкувала від батька великі гроші й вирішила стати оперною співачкою. Тільки ні голосу, ні слуху, ні іншого таланту вона не мала. Спочатку усі її пригоди виглядають смішними, проте згодом жінка переживає справжню драму.

«Аїда»

Aida, 1953, режисер Клементе Фракассі

Аїда – одна з найвідоміших опер італійського композитора Джузеппе Верді. За основу сюжету було взято малюнок єгиптолога Марієтта Бі, який також стежив за роботою над постановкою. Прем'єра опери відбулася у Каїрі у 1871 році. У «Аїди» кілька екранізацій, але італійська – найвідоміша. У ролі Аїди знялась Софі Лорен. Актори, звичайно ж, не співають самі, арії виконують професійні оперні співачки та співаки (головну партію співає Рената Тебільді), а сама опера скорочена.

Головну партію співала, зокрема, й Соломія Крушельницька. Вперше вона виступає в ролі Аїди у Львові 1894 року.

«Кармен из Каеліче»

U-Carmen eKhayelitsha, 2005, режисер Марк Дорнфорд-Мей

Дуже незвична версія знаменитої опери «Кармен» розгортається на тлі південноафриканських нетрів у ХХ столітті. Жінка на ім'я Кармен працює на тютюновій фабриці у Кейптауні. Робота низькооплачувана, і щоб хоч якось скрасити свої сірі будні Кармен багато співає. А одного разу на фабриці відбувається інцидент, Кармен заарештовує місцева поліція. Так вона знайомиться з поліцейським Джонгікаєм, якого згодом легко спокушає. Джонгіка за вуха закохується в цю норовисту жінку. Кохання переростає в одержимість. У фільмі грають та співають актори південноафринкаської театральнох компанії Dimpho Di Kopane. Фільм отримав нагороду Берлінале.

Цікавою є історія виступів Соломії Крушельницької в «Кармен». В опері співачка в різний час виконувала абсолютно різні партії – Мікаели і Кармен. Вперше вона виступила в цій опері в ролі Мікаели під час гастролей на сцені театру Скарбека в 1894 році. У 1902 році, виступаючи на сцені Великого театру у Варшаві, Крушельницька виконала партію Кармен.