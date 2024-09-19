Знання з біології дають краще розуміння, як функціонує наш органім і все живе

Для школярів деякі предмети важко даються для вивчення. Незрозумілі терміни, великий обсяг інформації, заплутане пояснення відлякує від цікавого процесу пізнання. Але якщо підлітку пояснити, що наука, яку він вивчає, може стати в нагоді, інтегрувати ці знання в побутові ситуації, то і навчання може стати цікавішим. Зокрема, про користь знань з біології розповів НУШ учитель біології та хімії харківського ліцею Андрій Самойлов. Він є заслуженим учителем України, співавтором програми та підручника з біології.

Андрій Самойлов зазначає, що біологія важлива не лише для тих, хто планує пов’язати майбутню професію з природничими дисциплінами, але і для всіх учнів в цілому. Усе те, чим сучасна людина постійно користується, так чи інакше пов’язане із цією наукою:

медичні послуги,

ліки,

харчові продукти,

косметологія.

Тому біологію важливо знати, щоб розуміти, як зберегти здоров’я та покращити якість життя, як розпізнавати різні хвороби за ранніми симптомами та запобігати їм, пояснює вчитель.

«Біологія – це про все живе, що нас оточує. Вона завжди цікавить дітей та дорослих: що це за квітка? Рослина? Тварина? Гриб? Яку користь та шкоду приносять мікроби? До того ж біологія – це наука про нас самих. Правильно сформовані біологічні компетентності мають стати основою для подальшого життя, де ми маємо справу з медичними послугами, фармацевтичними препаратами, харчовими продуктами, косметичними засобами тощо», – каже Андрій Самойлов.

В основних поняттях цієї науки також варто орієнтуватися для того, щоб не потрапити на гачок недоброякісної чи оманливої реклами товарів та послуг. Кожен повинен мати підґрунтя для правильного розуміння біологічних механізмів, процесів та закономірностей.

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А пригадайте пандемію ковіду і численні маніпуляції довкола теми щеплення. Ґрунтовні біологічні знання сучасних біотехнологій необхідні для розуміння, як діють вакцини. А ще ми краще зрозуміємо ДНК – генетику, зокрема, як формується стать, спадковість тощо.

На думку вчителя, на уроках біології бракує практики та активності самих учнів. Щоб школярі краще розуміли навчальний предмет, з ними потрібно проводити наочні експерименти, а після цього активно їх обговорювати.

«Участь у проєктах чи експериментах дає змогу учням спробувати себе в ролі дослідників і науковців; удосконалити вміння планувати та виконувати наукове дослідження, обґрунтовувати його важливість, шукати інформацію в різних джерелах та опрацьовувати її; будувати зв’язки з іншими учасниками програми та спілкуватися з науковцями міжнародного рівня; удосконалити англійську», – поділився Андрій Самойлов.