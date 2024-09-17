Діти мають зацікавитися наукою і розуміти її потрібність в реальному житті

На Національному мультипредметному тесті (НМТ) лише 1% випускників обирає хімію. Проте, як стверджують науковці, це та дисципліна, знання якої дуже потрібне для відновлення і відбудови України. Як зацікавити учнів предметом та наповнити уроки практичним змістом, розповіла вчителька хімії хмельницького ліцею та фіналістка Global Teacher Prize Ukraine-2020 Наталія Зима. Вона стала гостею подкасту «Дофамін для освіти», пише «Нова українська школа».

Вчителька завжди пояснює своїм учням, що хімія оточує нас на кожному кроці: чиста вода з крана, посмажена на сніданок яєчня, зубна паста, зручний одяг із комфортних тканин – це все хімія. Тоді вони починають по-іншому дивитися на цей предмет. Більшість уроків у школі – не лише дисципліни, а це світ, який нас оточує.

«Ми маємо подумати, як розвивається наш мозок. Якщо він не буде тренуватися на вправах про ту ж саму валентність, то в майбутньому не зможе вирішувати більш складні завдання», – каже Наталія Зима.

Педагогиня переконана, що діти не просто мають виконувати якісь формальні практичні роботи в зошитах, а проводити цілі дослідження як індивідуальні, так і групові, аналізувати їх, порівнювати, ставити запитання. Це викликає в учнів пізнавальний інтерес до предмета.

«На уроці хімії ми можемо говорити практично про все. Тут важливо не просто вичитати програму і працювати за підручником. Адже передусім ми працюємо не з ними, а з дітьми, які мають свої потреби та думки. І це важливо враховувати. Інколи навіть якась маленька дрібниця може перевернути уявлення про предмет», – пояснює вчителька.

Наталія Зима переконана, що треба більше транслювати історії успіху сучасних учених, у тому числі й українських. Тоді ми формуватимемо поведінкові моделі в дітей. Вона нагадала, що до Нобелівської премії 2021 року в галузі хімії великий внесок зробили українські вчені. Вони були в складі команди, що здобула цю нагороду.

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Часто у підручниках описують явища минулого століття, які в наш час вже не практикують. Наприклад, проявлення фотоплівки. Тому з сучасними учнями потрібно говорити про сучасні, зрозумілі їм речі.

«Наприклад, розповідаючи про літієвий акумулятор, наголосити, що він є в смартфонах. Але проблема в тому, що запаси літію вичерпні, тож треба думати про його правильне використання. Тут уже порушується й екологічна тематика. З такою подачею і сам урок сприйматиметься інакше», – каже хімікиня.

Ми маємо говорити дітям про те, де і як хімія рятує життя, як вона допомагає берегти свою країну та загалом робити світ чистішим. А для якісної профорієнтації школярів можна водити на виробництва, тоді їм буде цікавіше вступати на хімічні факультети.

Разом із дітьми батькам варто дивитися різні відео з хімічними дослідами та іншими цікавинками на YouTube, обговорювати їх, читати науково-популярні видання. Якщо є можливість, можна знайти природничий гурток.

В умовах відсутності чи браку реагентів у шкільних лабораторіях, можна переглядати онлайн-ресурси із професійними відеодослідами або стежити за віртуальними хімічними лабораторіями. Наталія Зима каже, що вони доступні переважно англійською. А це гарна можливість поєднати вивчення англійської з хімією.