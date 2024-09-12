Дітей треба зацікавити наукою і задіяти всі органи чуття

Тестування НМТ свідчить про неглибокі знання школярів з основних понять, законів, теорій, явищ і процесів фізики, діти не мають базових навичок для практичного застосування теорії. Водночас у школах катастрофічно не вистачає вчителів фізики, проте молодь не поспішає навчатись на цій спеціальності. Що пішло не так, з’ясовували у подкасті «Дофамін для освіти» із заслуженим вчителем фізики Олександром Трилісом, пише НУШ.

Центр оцінювання якості освіти повідомив, що торік складати НМТ з фізики зареєструвалися лише 2% від усіх учасників тестування. А низькі результати виконання деяких завдань НМТ з фізики свідчать про проблеми у вивченні цього предмета школярами.

Погіршення позицій фізики в школах Олександр Триліс пов’язує з декількома причинами. Одна із них полягає в тому, що в період незалежності України багато інженерів залишились без роботи. У часи СРСР науково-технічна галузь в Україні була перерозвинена, але ця база була спрямована насамперед на військово-промисловий комплекс, космічну та ядерну програму. Коли СРСР розпався, ця потреба зникла й тому утворилася велика кількість безробітних інженерів. Тож у суспільстві почало складатися враження, нібито для них немає роботи, хоча зараз ситуація зовсім протилежна.

Окрім того, у школі діти не люблять традиційні шкільні уроки з фізики, які складаються в основному з теорії. Причини полягають в наступному:

заборона рухатися на уроці;

заборона спілкування;

шкільні програми, які вимагають неухильного дотримання плану уроку;

у викладанні фізики є велике нагромадження тексту й саме навчання за межі цього тексту майже не виходить.

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Поради вчителям та батькам, як допомогти дитині полюбити науку

Головне завдання – спонукати дитину задуматися над причиною явищ, пов’язати їхню взаємодію, причинно-наслідковий зв’язок.

«Щоб зацікавити дітей, рекомендую батькам ходити з дітьми тими місцями, де вони зможуть отримати якісь враження. Когось, можливо, вражає природа (гори, водоспади, ліс), когось – музеї, когось – спорт. Основна ідея – забезпечити якомога ширший діапазон вражень для всіх органів чуття. Тоді можна буде краще зрозуміти, яким напрямом цікавиться дитина й що варто в ній розвивати», – рекомендує Олександр Триліс.

Фізик зазначає, що достатньо того, якщо батьки хоча б зможуть класифікувати сферу. Наприклад, про це варто запитати у вчителя фізики, а це питання – з хімії, історії тощо. Щось більше батьки зможуть розповісти про ту галузь, у якій працюють самі.

Головне – це враження, які дитина отримує від різних нових активностей. Вони допомагають визначити, у якому напрямі дитина хоче розвиватися та що її цікавить найбільше. А далі батьки вже можуть записати дитину до відповідного гуртка, школи чи викладача.

Щоб покращити ситуацію із викладанням фізики у школах, Олександр Триліс вважає, що вчителям для початку треба зняти травмуючі чинники у викладанні, як-от заборону спілкування і надлишок тексту. Тоді відбувається справжнє спілкування та передача досвіду.

«Фізика, на мою думку, найскладніша зі шкільних предметів. Там дуже багато матеріалу та різних форм діяльності – треба запам’ятовувати, логічно міркувати, мати просторову уяву, малювати, креслити схеми, графіки. Засвоїти це все в цілому – гарна мета для майбутніх професіоналів», – пояснює заслужений вчитель.

Фізичний напрямок обирає 2% дітей. У викладанні фізики для решти учнів треба відштовхуватися від захопливої практики, каже вчитель: «Побільше практики й таких гачечків, на яких учня можна піймати й запросити його до профільного вивчення предмета. Якщо учні так і не зацікавляться, то в них хоча би залишаться приємні спогади та враження».

Педагог переконаний, що ключовим у вивченні фізики є не так підручники й програми, як підхід. Якщо людина трохи більше розумієте, як влаштований світ, то він стає дружнім до неї і жити можна значно комфортніше.