Точні науки важливі для повсякденного життя

Опановуючи складні і точні науки, наприклад, математику, учні шкіл мають розуміти, чому вона важлива та для якої конкретної мети школярам її треба вивчати. Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька розповіла, що математика та загалом STEM-науки (science, technology, engineering and mathematics – наука, технології, інженерія, математика) дуже важливі в нашому житті, вона пояснила це на прикладі військової справи. Також науковиця поділилася практичними прикладами та новітніми підходами до навчання в інтерв’ю «Освіта.ua».

Чому математика і загалом STEM-освіта актуальна в умовах війни:

Математика – це точна наука, а під час військових конфліктів це критично важливо. Точні розрахунки дозволяють розробляти ефективні стратегії та тактики, які збережуть життя. Математичні моделі визначають траєкторії снарядів, що важливо для точності вогню. Логістика – важлива сфера, де застосовують математику. Ефективне управління ресурсами, планування постачання, оптимізація маршрутів доставки ґрунтується на математичних моделях, що допоможе зменшити час і витрати при виконанні операцій. Коли кожна хвилина на рахунку, точність може бути вирішальною для забезпечення військових частин. Військовий прогноз погоди. Передбачення погодних умов впливає на час і спосіб проведення операцій. Використання математичних моделей для аналізу метеорологічних даних дозволяє приймати правильні рішення, які можуть підвищити шанси на успіх у військових діях.

«Сьогодні математика – не просто навчальний предмет, а важливий інструмент, що сприяє збереженню життів і забезпеченню національної безпеки», – підсумовує Катерина Терлецька.

Науковиця зазначає, що математика часто здається складним і абстрактним предметом. Однак, наприклад, прикладна математика може стати містком між теорією та практикою і допомогти учням зрозуміти, як ці абстрактні математичні концепції стають в нагоді у повсякденному житті.

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Для більш захопливого і зрозумілого вивчення математики науковиця радить унаочнювати математичні ідеї через моделі та інтерактивні експерименти:

створювати моделі тривимірних тіл із простих матеріалів, що дозволить наочно демонструвати їхні перерізи і розвивати просторове уявлення.

Використовувати шарнірні механізми, що допоможе з візуалізацією і легшим сприйняттям певних геометричних теорем.

складання паперу в техніці «оригамі» візуалізує геометричні доведення, може бути корисним у розв’язанні кубічних рівнянь для демонстрації зв’язку між геометрією та алгеброю.

Експерименти з мильними плівками допомагають досліджувати властивості складних функцій, демонструючи їхню поведінку у візуально вражаючий спосіб.

Катерина Терлецька закликає шукати прояви математики у навколишньому світі, бачити красу і логіку в довкіллі. «Коли учні починають бачити, як, наприклад, діаграми Вороного виникають у природі або як геометричні принципи застосовуються у дизайні, вони стають більш уважними до математичних закономірностей, які оточують їх. Це робить математику не просто предметом для навчання, а невід’ємною частиною життя та мислення. Завдяки цьому учні розвивають критичне мислення та здатність знаходити рішення в різноманітних ситуаціях, адже математика є основою для розуміння багатьох процесів у світі», – каже математикиня.