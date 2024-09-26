Після закінчення початкової школи учні переходять від однієї вчительки до багатьох викладачів різних дисциплін. Цей період доволі адаптаційний, і саме від педагогів часто залежить, наскільки предмет буде дитині зрозумілий, наскільки вона його полюбить та як навчання вплине на подальший вибір фаху.

Як допомогти школяру опановувати нові знання та на що звернути увагу в навчальному процесі – розповідаємо на прикладі АнтиШколи, яка має 9 років досвіду викладання і понад тисячу тьюторів.

Головне – не відбити бажання вчитися і зацікавити предметом

Діти молодшого та шкільного віку активно вивчають довкілля, у них з’являються тисячі питань, тому дорослим важливо дати на них відповідь і пояснити, як все у світі взаємопов’язано. Батьки не завжди можуть справитись із цим завданням, адже навчалися у школі вже давно, а теперішній фах не зовсім пов’язаний з конкретною наукою. Тому зазвичай вони перескеровують питання дітей до шкільних вчителів.

Проте і ті не завжди можуть доступно пояснити складний матеріал. Мотивовані вчителі вміють на конкретних прикладах показати дітям, що наука оточує нас на кожному кроці, і пояснити, чому так відбувається.

Фахівці ж наголошують, що важливо інтегрувати знання у побутове життя. Наприклад, природничі дисципліни можуть дати відповідь на питання, звідки береться блискавка, як утворюється вітер та чому при змішуванні одних речовин утворюється вогонь, а інших – газ. Дітям буде цікаво дізнатися, як працюють їхні смартфони чи велосипеди, або зрештою їхній організм.

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Виклад нової теми у підручнику теж не завжди зрозумілий. Тому саме від пояснення викладача залежить розуміння і бажання вчитись. Навіть, якщо той чи інший предмет не буде профільним у майбутній професії дитини, всесторонній розвиток дає краще розуміння, як влаштований світ. А у ньому, як відомо, все взаємопов’язане.

Важливість знань у щоденному житті

Як пояснюють педагоги, важливим аспектом успішного засвоєння матеріалу є дотичність дітей до науки, коли вони самі проводять досліди або спостерігають за ними.

Фізика – це не лише закони та формули, а цікаві досліди, які наочно пояснюють правила з конкретної теми. Хімія – це також захопливі експерименти, які часом дають дуже неочікувану реакцію. А ще вони пояснюють будову світу аж до найменших елементарних частинок – молекул і атомів. Біологія взагалі пояснює природу всього живого, зокрема і нас, людей. Географія – це база для туризму, який зараз всі активно практикують. А знання іноземних мов знімають всі перешкоди для спілкування під час цих мандрівок. Тому уроки англійської мови або іншої іноземної актуальні для всіх. Ну і що важливо – перебуваючи за кордоном, нам треба вміти розповісти про себе, свою країну, її славне минуле і визначних діячів. І тут нам в пригоді стають знання з історії. А математика дуже добре розвиває логічне мислення, корисне у щоденному прийнятті рішень.

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З актуальністю знань розібралися, тепер подумаймо, як найкраще привити дітям бажання вчитись. Про це питаємо в АнтиШколи. Адже тут заняття онлайн для юного покоління зручні і зрозумілі та вже звичні від 2020 року.

Сучасний підхід до молодого покоління

Щоб зацікавити дитину будь-чим, важливо показати їй, що це сучасне, прогресивне і дуже актуальне в наш час. Тому АнтиШкола першою інтегрувала у навчальний процес штучний інтелект.

«Ми перші, хто інтегрує всі AI-елементи у навчання, робимо централізовану платформу та намагаємося завдяки всім передовим технологіям зробити навчання цікавим, інтерактивним та з контролем результату», – розповідають в АнтиШколі.

Інші цифрові платформи, де школярі проводять багато часу, – це соцмережі. Спеціально для них АнтиШкола створила аккаунти в Instagram, TikTok, Telegram, де дають зрезюмовані засвоєні знання на щодень та іншу корисну інформацію.

Втім, навчання – це не лише розмови в чаті GPT. Під час уроків пропорційно витриманий баланс між розмовами, правилами та іграми. До пройденого матеріалу завжди можна повернутися у будь-який час – всі файли зібрані на єдиній навчальній цифровій платформі.

Батьки можуть перевірити ефективність таких занять за допомогою трекінгу результатів та спеціальних звітів для них. Мама однієї з учениць так відгукується про заняття в АнтиШколі: «Донька вивчає англійську цікаво, за її улюбленими мультфільмами та навіть не хоче пропускати заняття. Я дуже задоволена викладачем, платформою, а головне підходом до навчання, що все просто, цікаво та в ігровій формі».

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Як підібрати репетитора з конкретного предмета

АнтиШкола пропонує заняття з репетиторами з усіх шкільних дисциплін, які допоможуть підтягнути знання. Серед великої кількості фахових вчителів завжди можна обрати того, хто не лише найкраще вміє пояснити свій предмет, але й знаходить порозуміння з конкретним школярем. На будь-якому етапі навчання можна безкоштовно замінити викладача під свій темперамент та потреби.

Уроки АнтиШколи відрізняються від шкільних: на дітей ніхто не кричить, не критикує, навпаки – викладач підтримує дитину навіть, якщо їй дуже складно зрозуміти конкретну тему, і приділяє максимум уваги їй.

Індивідуальний графік навчання передбачає, що обраний вчитель формує персональний план занять для конкретного учня. Уроки адаптовують відповідно до темпераменту та термінів, впродовж яких потрібно досягти результату. Для кожного учня укладають персональний план навчання.

Також можна обрати групове навчання. Присутність інших на занятті стимулює в учнях змагальницький дух, бажання краще вчитися і швидше досягати результатів. Групові заняття онлайн дають нові знайомства з ровесниками з різних регіонів, а уроки з найкращими репетиторами країни сприяють досягненню найвищих результатів завдяки інтерактивному формату та індивідуальному підходу до кожного учня. Програму і графік навчання завжди можна скоригувати вже в процесі навчання.

Індивідуальний графік навчання формують залежно від потреб учнів:

– підготовка до НМТ,

– потреба підтягнути знання і, відповідно, оцінки в школі,

– бажання краще зрозуміти конкретний предмет чи тему,

– уроки англійської мови з нуля.

При формуванні графіка навчання, враховують і фінансові можливості учнів. Вартість занять – від 150 грн. Щоб розвіяти свої сумніви, варто зважитись на безкоштовний пробний урок. Якщо навчання не сподобається або учень не досягне бажаного результату, Школа повертає кошти.