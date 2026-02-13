Зменшення надбавки нівелює підвищення зарплати з 1 січня 2026 року

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду 13 лютого назвав кількість громад, які зменшили надбавку вчителям за престижність праці, що нівелює підвищення зарплати з 1 січня 2026 року.

З 1 січня 2026 року педагогічним працівникам шкіл підвищили посадові оклади на 30%. Гроші на виплату зарплат передбачили у держбюджеті та передали громадам через освітню субвенцію.

«У 79% громад, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, ми фіксуємо зменшення надбавки за престижність на 10% і більше, що певною мірою нівелює підвищення окладу», – сказав Оксен Лісовий.

Міністр зазначив, що у 6 із 1450 громад зарплата або надбавка до неї виплачена невчасно. За його словами, це трапилось через технічні причини на рівні громад, про що повідомили педагогів. Також у 83 громадах не виплатили підвищення педагогам позашкільної освіти.

Оксен Лісовий додав, що обласні військові адміністрації та громади запевняють, що у лютому-березні на сесіях місцевих рад планують переглянути місцеві бюджети, щоб розв’язати цю проблему.

Нагадаємо, що раніше профспілка працівників освіти і науки звертала увагу на цю проблему, адже деякі громади почали платити вчителям 5% надбавки, навіть якщо раніше платили більше. Профспілка зверталась до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та голови освітнього комітету ВР Сергія Бабака, щоб зафіксувати розмір надбавки за престижність педагогічної праці на рівні 30%.

Раніше міністерство освіти пояснювало, як вчителям переконатись, що зарплату за січень 2026 року після підвищення нараховано правильно. МОН створило покрокову інструкцію та повідомило, куди скаржитись на порушення.