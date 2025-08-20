Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4,4 млн примірників

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що школи отримали лише 51% підручників перед новим навчальним роком. Якщо говорити про підручники шрифтом Брайля, то школи не отримали жодного примірника.

У своєму телеграм-каналі Сергій Бабак аналізує дані станом на 18 серпня. Він розповів, що у 2025 році мали надрукувати 8,7 млн примірників підручників для 8 класу НУШ, а також 30 тисяч підручників шрифтом Брайля та майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами.



Голова освітнього комітет ВР пише, що якщо говорити про підручники для 8 класів НУШ, то було підписано 110 угод на друк 8,6 млн примірників. 67,3% мали б доставити, як завжди, через обласні книжкові бази, решту – за новим механізмом: напряму з видавництв до шкіл.



Станом на 18 серпня на обласні бази доставили уже 5,2 млн підручників із 5,8 млн, але до шкіл наразі дійшло лише 4,1 млн примірників. Якщо говорити про доставку підручників за новим механізмом, то із 2,8 млн примірників школи отримали 307 тис. підручників – лише 10,6%.



Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4,4 млн примірників, тобто лише 51,18%.



На 2025 рік передбачено кошти з державного бюджету на друк 30 тис. підручників шрифтом Брайля. Фактично укладено 6 договорів на друк 6 549 примірників. Із них станом 18 серпня до шкіл поки не доставлено жодного.