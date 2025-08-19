Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко представила проєкт Програми дій уряду – освіту та науки визначено ключовими напрямками для розвитку України. Міністерство освіти та науки (МОН) повідомило про основні кроки Кабміну.

У фокусі – підвищення якості та доступності освіти, починаючи з дошкілля. Передбачено оновлення змісту дошкільної та шкільної освіти з акцентом на STEM, а також поетапне підвищення зарплат педагогів і науковців за новою моделлю фінансування.

Дошкілля

заплановано відкрити 500 нових локацій для дошкільної освіти в 50 громадах, щоб забезпечити доступність дитсадків;

програма «єЯсла/єСадок», що працюватиме за принципом «гроші ходять за дитиною»: батьки зможуть обирати заклад дошкільної освіти, куди надходитиме фінансування;

розвиток мінісадків та створення дошкільних груп на підприємствах;

50 тисяч педагогічних працівників закладів дошкільної освіти пройдуть навчання за новим Державним стандартом дошкільної освіти.

Шкільна освіта

до кінця 2026 року 100 тисяч учителів пройдуть підвищення кваліфікації за моделлю «гроші за вчителем»;

оновлення змісту шкільної освіти – з акцентом на STEM;

школи мають укриття й автобуси для перевезення;

для прифронтових шкіл держава гарантує пріоритетне фінансування на харчування та транспорт.

Наука та інновації

1500 українських учених отримають додаткові гроші на підвищення зарплат і сучасне обладнання за результатами державної атестації;

понад 2000 молодих науковців отримають спеціальні гранти на проведення досліджень;

профінансують 10 науково-технічних проєктів у партнерстві з бізнесом до кінця 2026 року;

анонсовано запуск Science.City – особливого правового режиму для розвитку наукових парків, що має стати стимулом для інновацій та інтеграції науки в реальний сектор економіки.

«Заплановано створення нових підходів та методів взаємодії науки і бізнесу, модернізацію дослідницької інфраструктури, а також запровадження проєктної аспірантури. Уряд підтримуватиме розробки та технології, спрямовані на національну безпеку, сталий розвиток та технологічну незалежність. Для прифронтових регіонів передбачено обладнання для дистанційного навчання й досліджень», – повідомляє МОН.

Молодь та цифрові рішення

університети з автономією та прозорим фінансування, які мають відкритий доступ до лабораторій, R&D і прикладних досліджень;

сучасна професійна та фахова передвища освіта;

впровадження цифрової освітньої екосистеми «Мрія» – вебпорталу та мобільного застосунку.

Нагадаємо, що усі шкільні вчителі отримають надбавки до зарплати з вересня. Розмір доплат залежатиме від педагогічного навантаження вчителя.