Підʼєднатися до «Мрії» може кожна школа – незалежно від розміру, формату навчання, локації

На першій EdTech-події «Мрія Постосвіта» від Мінцифри та МОН презентували новий функціонал освітнього застосунку «Мрія». Президент України Володимир Зеленський під час виступу розповів, що цьогоріч застосунок стане національним та масштабується на всю країну.

«Торік ми зробили пілотний запуск застосунку для українських шкіл – «Мрії». Це особливе рішення, яких небагато у світі. Ми об’єднали фактично все шкільне навчання в одну зручну цифрову систему: навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання та інформація для батьків. «Мрія» спрощує процес навчання в школі й робить це системно. І дає змогу дітям в усіх частинах нашої великої країни – від прифронтових громад до кожного нашого міста, кожного села, кожної школи – мати однаково повний доступ до освіти», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомило Міністерство освіти і науки, станом на квітень 2025 року до «Мрії» підʼєднано 150 шкіл, ще 1400 заявок від закладів освіти опрацьовують. Застосунок та вебпортал дає змогу комплексно вести освітній процес в єдиному цифровому середовищі. Діти мають у смартфоні Мрія ID, розклад, домашні завдання, персоналізовану бібліотеку контенту та динаміку результатів, а батьки в єдиному місці бачать ключові досягнення дитини.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий презентували новий функціонал застосунку «Мрія»:

вчителі незабаром генеруватимуть тести в «Мрії» в кілька кліків завдяки штучному інтелекту, отримуватимуть виконані домашні завдання від дітей, створюватимуть міжкласні групи тощо;

для дітей у «Мрії» передбачили внутрішню валюту за навчальні досягнення – «мрійки», які можна обмінювати на бонуси: квитки в кіно, майстер-класи, VR-квести;

батьки та діти з нового навчального року зможуть вибирати гуртки за інтересами поруч із домом чи школою;

адміністрації бачитимуть результати роботи вчителів у кілька кліків без переходів у журнали.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Володимир Зеленський зазначив, що серед рішень, над якими потрібно працювати, передусім – додаткові безпекові функції саме для дітей. За його словами, в учнів має бути інструмент, який дасть їм змогу повідомляти про випадки булінгу.

«Ми поставили мету не оцифрувати паперову документацію, а переосмислити сам підхід до управління освітнім процесом – зробити його ефективнішим, гнучкішим, сучаснішим. Мрія – це інструмент, який трансформує освіту зсередини і допомагає кожному учаснику процесу – від учня до директора сфокусуватися на головному: якості знань та розвитку дитини», – розповів Оксен Лісовий.

У 2025 році у «Мрії» розпочинається пілотний проєкт для позашкілля.

Як приєднатись до «Мрії»?

Підʼєднатися до «Мрії» може кожна школа – незалежно від розміру, формату навчання, локації й того, чи користується вона іншою освітньою інформаційною системою. Застосунок є безплатним та добровільним: заявку можна подати за посиланням.