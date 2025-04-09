Міністерство освіти і науки України (МОН) спростовує найпоширеніший міф та відповідає на основні питання про реформу старшої школи. Чи справді в Україні закриватимуть гімназії та початкові школи? Чи зможуть діти проводжувати навчання у своїй школі? Навіщо виділяти старші класи?

Нова реформа шкільної освіти запрацює в Україні у 2027 році та стосуватиметься старших класів: із 10 по 12, адже учні навчатимуться на рік довше. Реформа передбачає, що усі старшокласники навчатимуть у окремих закладах – ліцеях та зможуть обирати профіль навчання і предмети, зважаючи на свої зацікавлення та плани на майбутнє.

МОН спростовує найпоширеніший міф та відповідає на основні питання, пов’язані із реформою старшої школи:

Чи закриватимуть гімназії та початкові школи?

Ні. Реформа не стосується початкових шкіл (1-4 клас), а також не передбачає закриття гімназій (1-9 клас). Змінюється лише тип окремих навчальних закладів: деякі стануть ліцеями чи гімназіями. Учні 10-12 класів навчатимуться у ліцеях, окремо від початкової та середньої школи.

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Як приклад міністерство наводить Шептицьку громаду Львівщини, де уже відбувається реорганізація мережі закладів освіти. Зараз там працює один відокремлений академічний ліцей (реформа передбачає створення ще одного), більшість інших закладів є гімназіями (1-9 класи) і один – початковою школою (1-4 класи). У громаді не закривали школи й не планують цього робити.

Чи зможуть діти продовжувати навчання у своїй школі, якщо вона стане ліцеєм?

У МОН кажуть, що якщо школа стане ліцеєм (матиме лише 10-12 класи), то учні 1-9 класів мали б навчатись у інших гімназіях чи початкових школах своєї громади, тобто їм доведеться змінити навчальний заклад.

Проте ліцеї можуть мати 5-9 класи за рішенням засновника. До прикладу, у Львові раніше повідомляли, що дітей не виганятимуть із шкіл, які стануть ліцеями, а дадуть їм довчитись до 10 класу. Тобто якщо реформа застане дитину у сьомому класі, то вона зможе закінчити 9 клас у рідній школі та обрати ліцей, який відповідатиме її інтересам. Таким чином із ліцеїв, де навчатимуться виключно старшокласники, поступово виводитимуть дітей із 1 по 9 клас.

Навіщо відділяти старші класи від інших школярів?

Для старшокласників вибудовуватимуть інший підхід до навчання з акцентом на профільні знання та підготовку до вступу до університетів, а для навчальних закладів реформа дасть більше свободи: можливість відходити від класно-урочної системи, навчати у змінних групах або викладати курси впродовж кількох місяців, а не всього навчального року.