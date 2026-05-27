Підполковнику суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою

На Тернопільщині ДБР спільно з СБУ викрили підполковника правоохоронного органу, який за 5 тис. доларів обіцяв вплинути на ВЛК та перевести мобілізованого у тилову частину. Йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомили в ДБР у середу, 27 травня, розробляти схему незаконного збагачення підполковник почав у січні 2026 року. Правоохоронець тоді дізнався, що батько знайомої служить в бойовій частині та намагається пройти ВЛК за станом здоров’я.

У підозрюваного виникла ідея заробити, тож він пообіцяв знайомій посприяти пришвидшеному проходженню ВЛК її батька, повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Після позитивного висновку медиків військовослужбовець міг подати документи для переведення до тилового підрозділу або одного з ТЦК у Тернопільської області.

За цю послугу підполковник спочатку вимагав від жінки 5 тис. доларів. Ці гроші йому передали родичі військового. Згодом він повідомив, що необхідно додати ще 22 тис. грн – нібито на купівлю спорядження та аптечок. Він пояснив, що ці речі він закупить для посадовців, які мали б сприяти ухваленню потрібного рішення, а ті передадуть у військові підрозділи.

Правоохоронця затримали під час отримання 22 тис. грн в одному зі скверів Тернополя. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.