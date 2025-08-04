Радехів не може похвалитися туристичним статусом, але місто все ж дещо зберегло з архітектури минулих століть. Там досі стоїть красивий сецесійний народний дім Левинського з майоліковою плиткою, вілли XIX-XX ст, а від колишнього маєтку залишилась лише оранжерея, де вирощували помаранчі. Він належав родині шотланського походження Мірів. ZAXID.NET розповідає про історію і памʼятки Радехова.

Це місто на півночі Львівщини існує щонайменше з 1472 року як поселення Белзького князівства. Згодом Радехів належав шляхтичам Лящам. У XVIII столітті він став власністю графів шотландського походження Мірів (Мієрів), які збудували для себе палац, а для місцевого населення добилися статусу міста. Радехів здебільшого жив з торгівлі, що давала поштовх до розвитку.

Як пишуть історики, генерал-майор Вільгельм Мієр брав участь у Північній війні та інших битвах, за свої військові заслуги дослужився до рангу генерал-майора та отримав привілей шляхтича. Згодом він орендував соляні копальні у Велічці. А у Варшаві досі існують Міровські військові казарми, які нині виконують роль ринкових залів, і житловий масив Мірів. Його син Юзеф отримав графський титул 1775 року і збудував у Радехові класицистичний палац і костел.

Через століття маєток перейшов у власність графа Станіслава Бадені, який породичався з Мірами через шлюб. Його брат Казимир мав палац у Буську і був намісником австрійського цісаря в Галичині. Станіслав – національним маршалом Галичини. Він провів реконструкцію палацу, оточив його великим парком. Також профінансував будівництво залізничної гілки Львів – Стоянів.

Загальний вигляд центральної площі Радехова з палацом (фото з Мандрівки старим кордоном)

Як видно на історичній світлині, перед Першою світовою війною палац у Радехові мав три корпуси. У головному – була велика зала, їдальня, салон, кабінет, кімнати для гостей. Стіни були оздоблені деревʼяними панелями та шпалерами. Біля палацу були стайні для коней, возівня, фільварок.

Палац у Радехові (фото 1914 року)

Як пише Уляна Жупник у статті «Палац Бадені у Радехові», посилаючись на польського історика Тадеуша Кукіза, у палаці була капличка. Згодом одне крило палацу передали гімназії, а велику бібліотеку – Науковому католицькому інституту в Кракові.

У парку насадили клумби, ряди каштанів, липову алею, посередині якої була скляна оранжерея. Її граф Бадені перевіз із Відня, споруду називали помаранчарня, де, ймовірно, вирощували цитрусові. Палац зруйновано під час бомбардування у Другу світову, руїни розібрали совєти, а на його місці звели райком. Зараз від палацу залишилась частина муру і металевий каркас оранжереї.

Залишки оранжереї при палаці Радехова (фото ZAXID.NET)

Костел Св. Анни XVIII ст. також втрачений, як і палац. Радянська влада передала храм військовим, 1972 року його підірвали і збудували поліклініку.

Втрачений костел Радехова

Деревʼяну греко-католицьку церкву св. Миколая у Радехові збудували 1918 року на місці старої, що згоріла від блискавки. Під час ремонту кілька років тому майстри знайшли у схованці на піддашші три півметрові деревʼяні скульптури та посудину для причастя. Як припускають краєзнавці, вони могли бути з костелу. У 1990-х поруч збудували нову муровану церкву з такою ж назвою.

Деревʼяна церква Миколая у Радехові (фото з Вікіпедії)

Дві церкви Миколая у Радехові (фото ZAXID.NET)

Ще одна релігійна памʼятка Радехова XVIII ст. – синагога. Щоправда, нині від неї залишилися хіба стіни без оздоб. Радянська влада зробила в божниці склад, зараз будівля у приватній власності. У 1941 році проживало понад 2000 євреїв, які молилися в кількох синагогах.

Цікавою є також архітектура XX століття. Народний дім, що нині є бібліотекою, збудувала фірма львівського архітектора Івана Левинського. Його урочисто відкрили 1912 року, нині там розмістилася бібліотека. Будівля міської ради – це колишня вілла єврейського лікаря. А школа мистецтв – споруда польського «Сокола». Краєзнавчий музей розмістився у затишній деревʼяній віллі в народному стилі.

Народний дім Левинського (фото ZAXID.NET)

Міська рада Радехова (фото Мyshtetl)

Щоб показати вигляд втрачених історичних будівель Радехова, їхній вигляд відтворює Михайло Тимрук. Він створив 13 мініатюр, пише «Район. Шептицький».

У Радехові народилися письменники Теодор Микитин та Осип Турянський, композитор Ігор Білозір, працював дисидент Левко Лукʼяненко.