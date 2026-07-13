Передача підозрюваного на пункті пропуску «Краківець – Корчова»

З Німеччини до України екстрадували учасника злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. Чоловік понад три роки переховувався від слідства. Про це 13 липня повідомила пресслужба Національної поліції.

Там розповіли, що у 2023 році правоохоронці викрили організовану групу з Кривого Рогу, яка допомагала чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон за підробленими документами про інвалідність. Організатором схеми був 35-річний лікар-терапевт, який залучив до незаконної діяльності ще кількох спільників.

Зловмисники виготовляли повний пакет підроблених документів, що нібито підтверджував право на безперешкодний виїзд з України. Туди входили фальшиві довідки щодо стаціонарного лікування, висновки про встановлення інвалідності, а також пенсійні посвідчення осіб з інвалідністю II або III групи. За свої послуги вони брали до 8 тис. доларів із кожного клієнта.

За інформацією слідства, упродовж 2022–2023 років зловмисники виготовили щонайменше 50 пакетів підроблених документів. Частину чоловіків, які намагалися виїхати з ними за кордон, затримали прикордонники під час проходження контролю.

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У березні 2023 року правоохоронці затримали організатора схеми під час отримання 5 тис. доларів. Згодом підозри оголосили всім чотирьом учасникам групи. Водночас один із них встиг виїхати за межі України, після чого його оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці 2025 року чоловіка затримали в Німеччині. Після розгляду запиту української сторони влада ФРН ухвалила рішення про його екстрадицію. 6 липня підозрюваного передали українським правоохоронцям у міжнародному пункті пропуску «Краківець — Корчова».



Йому інкримінували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, а також підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ККУ). Санкції статей передбачають до семи років ув’язнення.

Суд обрав екстрадованому підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас справу щодо трьох інших учасників групи вже розглядає суд.

