Певкур заявив, що «коаліція охочих» усе ще в процесі планування можливої місії

Понад 6 країн будуть готові розгорнути свої війська в межах потенційної миротворчої місії в Україні після того, як буде узгоджено її мандат та правила дій. Про це повідомило у неділю, 13 квітня, «Радіо Свобода» з посиланням на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

10 квітня видання AFP з посиланням на свої джерела написало, що лише 6 країн із 30, які входять до «коаліції охочих», готові відправити свої війська до України. Мова йшла про Британію, Францію та країни Балтії. Певкур відреагував на інформацію ЗМІ й зазначив, що країн точно буде більше ніж 6 після того, як буде узгоджено мандат та правила дій миротворчої місії.

«Коли ми зможемо розв'язати ці питання, а також деякі інші – зокрема, з військового планування, – тоді ми зможемо побачити значно більшу кількість країн, готових бути в Україні, щоб відновлювати українські сили й зосередитися, як я вже казав, саме на цьому», – наголосив міністр.

За його словами, «коаліція охочих» усе ще в процесі планування можливої місії.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, 16 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про «готовність і бажання» розгорнути британські війська в Україні для допомоги в забезпеченні виконання можливої мирної угоди про припинення бойових дій.

26 лютого Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над створенням іноземного військового континенту після завершення війни.

А вже 16 березня стало відомо, що західні країни можуть направити до України 10 тис. військовослужбовців для миротворчої місії.