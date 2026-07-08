БпЛа атакували нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім»

У ніч на середу, 8 липня, та вранці Росія зазнала серії атак безпілотників. Під ударом опинилися Саратов, Нижньокамськ у Татарстані та Таганрозька затока. Телеграм-канали та місцева влада повідомили про пожежі, вибухи та атаки на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у Саратові губернатор області Руслан Бусаргін попереджав про загрозу застосування безпілотників. Також тимчасово обмежували роботу місцевого аеропорту. Згодом жителі міста повідомили про серію вибухів. За даними російських телеграм-каналів та OSINT-спільноти, безпілотники могли атакувати Саратовський нафтопереробний завод «Крекінг».

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У мережі також з'явилися кадри пожежі в районі підприємства. Офіційного підтвердження ураження НПЗ наразі немає.

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Вранці 8 липня також повідомляли про атаку на Нижньокамськ у Татарстані. За попередніми даними, під удар могли потрапити одразу два великі промислові підприємства – нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім» та нафтопереробний завод «ТАНЕКО».

Крім того, у ніч на 8 липня безпілотники атакували два танкери в Таганрозькій затоці. За словами виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, обидва судна були без вантажу, тому розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. Внаслідок атаки нібито постраждали двоє людей. Одному медичну допомогу надали на місці, другого доставили до лікарні, однак після огляду він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді в ніч на вівторок, 7 липня, пролунала серія вибухів. Після ракетної атаки спалахнули пожежі на кількох об'єктах, зокрема на газовій інфраструктурі, ТЕЦ та в районі аеропорту.