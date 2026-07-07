Пожежі виникли в районі місцевого аеропорту та теплоелектростанції

У російському Бєлгороді в ніч на вівторок, 7 липня, пролунала серія вибухів. Після ракетної атаки спалахнули пожежі на кількох об'єктах, зокрема на газовій інфраструктурі, ТЕЦ та в районі аеропорту. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Алєксандр Шуваєв.

За його словами, Бєлгород і прилеглі райони зазнали ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, під удар потрапило лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Також повідомляється про пожежі в районі місцевого аеропорту та теплоелектростанції.

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Крім того, телеграм-канал «Пепел Бєлгород» пише, що через падіння уламків ракети загорівся житловий будинок у Бєлгородській області. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

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Водночас у тимчасово окупованому Криму фіксують займання одразу в кількох районах. За попередніми даними, пожежі виникли на території підстанції «Саки», поблизу підстанції «Західно-Кримська», на позиції зенітного ракетного комплексу С-400, а також у морській акваторії на північ від Керчі.

Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, українські ударні дрони уразили найбільший НПЗ у Росії – Омський нафтопереробний завод. На заводі, розташованому за 2500 км від кордону, зайнялися пожежі на установках перероблення нафти