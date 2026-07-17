Харківський ЖК «IT-Парк Manufactura», де мав майно Олександр Сухачов

У п’ятницю, 17 липня, вісім українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 обʼєкти нерухомості Олександра Сухачова, який є братом директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Матеріал підготували журналісти «Слідства.Інфо» спільно з Центром протидії корупції, однак його публікацію (тимчасово) заборонив Печерський райсуд Києва, передає «Суспільне».

Хто такий Олександр Сухачов?

Старший брат керівника ДБР, харківський бізнесмен Олександр Сухачов, є доволі непублічною постаттю. Відомо, що у 2007–2015 роках він займався орендою нерухомості як ФОП, а також керував кількома приватними компаніями та володів частками у них. За інформацією «Наших грошей», у 2023 році чоловік працював у службі безпеки «Укрзалізниці» в Києві. Також Олександра помітили на фотографіях працівників державного «Укргазбанку», оприлюднених у 2025 році. У телефонних книгах його номер був записаний як контакт представника різних банків.

Олександр Сухачов і працівники «Укргазбанку» / Фото 61000.com.ua

Квартира за ціною смартфона

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, брат Олексія Сухачова у 2018 році став власником 40% обʼєктів в житловому багатоквартирному будинку в Харкові на вулиці Юлія Чигирина, 13. За цією адресою розташований ЖК «IT-Парк Manufactura» компанії-забудовника «Строй Сіті». А протягом 2018–2020 років брат директора ДБР став власником 143 житлових і комерційних об’єктів у двох харківських ЖК за адресами, які на сайтах оголошень згадуються як об’єкти забудовника «Строй Сіті».

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За даними розслідування, нерухомість купували за балансовою вартістю, яка була в рази нижчою за ринкову. Якщо середня ціна квадратного метра у ЖК «IT-Парк Manufactura» у 2019 році становила близько 800 доларів, то окремі квартири Сухачов придбав лише за 24,6–48,9 тис. грн (932–1856 доларів за тодішнім курсом).

До прикладу, 9 липня 2018 року Олександр Сухачов придбав 30 квартир у цьому харківському ЖК, витративши трохи більше ніж 1 млн грн (39,3 тис. доларів за тогочасним курсом). Уже через два дні харків’янин купив ще 28 квартир менш ніж за 33 тис. доларів. Ціна найдешевшої квартири становила 26,5 тис. грн, найдорожчої – 38,7 тис. грн, зазначають медіа.

Суд став на захист брата топпосадовця і забудовника

Під час підготовки матеріалу журналістами компанія «Парковий-2», яка продавала нерухомість Сухачову, звернулася до Печерського районного суду міста Києва. Суддя Сергій Вовк заборонив «Слідству.Інфо», його журналістці Аліні Стрижак та Центру протидії корупції поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата керівника ДБР.

У позові від 13 липня компанія «Парковий-2» стверджувала, що «інформація про нерухомість та укладені угоди є частиною приватного життя фізичної особи та містить комерційну таємницю забудовника».

Можливий зв’язок героя розслідування із забудовником

На момент укладення угод у 2018 році компанія «Парковий-2» належала адвокату Івану Козікову, а нині її пов’язують із забудовником «Строй Сіті». Журналісти звернули увагу, що Олександр Сухачов купував квартири безпосередньо у колишнього власника «Строй Сіті» Єгора Масленнікова – також за значно нижчими цінами за ринкові.

За даними реєстру судових рішень, під час обшуків у «Строй Сіті» у 2021 році правоохоронці вилучили печатки компаній, пов’язаних із Сухачовим, а також фінансову документацію підприємств, власником яких він був. Автори розслідування припускають, що чоловік міг бути пов’язаний із діяльністю забудовника не лише як покупець, а і як інвестор. Однак отримати відповідь на це питання медіа так і не змогли – на дзвінки та звернення Олександр Сухочов не відповів.

Розслідування ДБР і відповідь відомства

У 2021 році поліція і прокуратура розпочали кримінальне провадження щодо самобудів «Строй Сіті». У грудні 2022 року заступник генпрокурора доручив розслідування головному слідчому управлінню ДБР. Певний час бюро розслідувало справу, в якій фігурує компанія, яка, імовірно, пов’язана з братом їхнього керівника, але зрештою підозри нікому не оголосили. У серпні 2025 року провадження повернули до поліції, де його закрили. Але після інформаційних запитів від журналістів провадження поновили.

Станом на сьогодні Олександр Сухачов уже не володіє більшістю зі 143 квартир і комерційних приміщень.

У Державному бюро розслідувань у відповідь на запит журналістів заявили, що ні керівництво відомства, ні саме ДБР не мають інформації про факти «участі Сухачова Олександра Олександровича в будь-якій господарській діяльності, в тому числі із забудовником “Строй Сіті”, набуття ним будь-якої нерухомості». Також у бюро наголосили, що не ухвалювали рішення про закриття кримінального провадження, а доручення здійснювати досудове розслідування слідчим іншим органів є компетенцією прокуратури.