Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах

Правоохоронці викрили мережу шахрайських криптообмінників, яка діяла в різних регіонах України. У межах розслідування провели понад 20 обшуків у семи областях. Про це у четвер, 2 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Назву мережі офіційно не розголошують, однак, за інформацією джерел «РБК-Україна», йдеться про Money 24/7.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За словами Кравченка, зловмисники замаскували свою діяльність під легальний сервіс із купівлі криптовалюти. Для цього використовували сайт, систему заявок, телеграм-комунікацію, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах країни.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів», – зазначив генпрокурор.

Під час документування злочину правоохоронці зафіксували, як шахраї за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. За даними слідства, схема працювала так:

після оформлення заявки на сайті з клієнтом зв'язувався менеджер;

він повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити;

клієнт передавав готівку в одному з пунктів обміну;

після цього криптовалюта не надходила, а гроші не повертали. Натомість потерпілим надавали формальні пояснення та затягували вирішення питання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних – від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.

Нагадаємо, наприкінці червня поліція відкрила кримінальне провадження щодо діяльності Марії Ареф’євої, відомої як «відьма Марія Тиха» та Богдана Оріщенка, відомого як «маг Веліар» за статтею «шахрайство».