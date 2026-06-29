Відьма Марія Тиха та маг Веліар

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо діяльності Марії Ареф’євої, відомої як «відьма Марія Тиха» та Богдана Оріщенка, відомого як «маг Веліар» за статтею «шахрайство». Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у фейсбуці 29 червня. За його словами, Марія Ареф’єва та Богдан Оріщенко виманювали гроші з українців за пошуки зниклих безвісти військових і зняття проклять.

«Ну вже офіційно: за результатами нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магах. Конкретно за статтею “шахрайство”», – написав Железняк та оприлюднив скриншот повідомлення поліції.

Відповідь поліції на заяву Ярослава Железняка

«Спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів та використовуючи мережу Інтернет (YouTube, TikTok, Instagram), шахрайським шляхом, під виглядом надання окультно - магічних і консультаційних послуг систематично заволодівали грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою», – ідеться в повідомленні поліції.

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Також Железняк нагадав, що звернувся до Бюро економічної безпеки із заявою щодо можливого ухилення фігурантів від сплати податків.

Як писав ZAXID.NET, 24 червня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо діяльності відьми Марії Тихої та мага Веліара. За його словами, йдеться про можливі шахрайські схеми та незаконне отримання грошей від громадян за зняття проклять, ритуали та пошук зниклих безвісти. За твердженням Железняка, після оплати послуг клієнти втрачали зв’язок із «магами».