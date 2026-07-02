У суді Дмитро Шкаврітко визнав свою вину лише частково

Тисменицький районний суд визнав депутата Загвіздянської сільської ради Дмитра Шкаврітка винним у шахрайстві, привласненні грошей, незаконних діях із платіжними картками, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і призначив йому 9 років позбавлення волі.

Вирок винесли 29 червня. Йдеться про масштабну аферу, організовану обвинуваченим у 2021–2023 роках. Влаштувавши на посади бухгалтерів рідних сестру та брата, які не знали про махінації, Дмитро Шкаврітко безпідставно нараховував премії родичам та разом із зарплатами вчителів Лисецького та Загвіздянського ліцеїв та Стебницької гімназії переводив собі на картки. Загальна сума завданих збитків сягнула понад 2,6 млн грн.

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Після викриття депутат втік з України, його оголосили у міжнародний розшук. У жовтні 2024 року Дмитра Шкаврітка затримали в Чехії та екстрадували в Україну.

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Під час судового засідання депутат визнав вину частково – у частині сум, перерахованих на його рахунок. Він зазначив, що премії та надбавки родичам нараховував, згідно з наказами керівництва, які відсутні в матеріалах справи. Дмитро Шкаврітко підтвердив, що використовував привласнені гроші на власний розсуд і попросив суворо його не карати.

Дослідивши всі докази та покази свідків, суддя Дзвенислава Гриньків визнала депутата винним у шахрайстві, привласненні грошей, незаконних діях з платіжними картками та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинуваченому присудили 9 років ув’язнення з конфіскацією майна, а також з позбавленням права три роки обіймати посади, пов’язані з веденням фінансового, податкового та управлінського обліку, чи займатися фінансово-господарською діяльністю.

Засуджений має компенсувати ліцеям понад 2,5 млн грн завданої шкоди. Вирок можуть оскаржити в апеляції.