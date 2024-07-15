Голова Буського районного суду Львівської області Ганна Шендрікова оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ганна Шендрікова отримала 1,2 млн грн зарплати в суді та 12 тис. грн компенсації за відрядження. Чоловік судді Олексій вказав мільйон гривень доходу від ТзОВ «Ретал Україна» – компанія займається виробництвом тари з пластмас, а також 18 тис. грн від надання майна в оренду.

Ганна Шендрікова є співвласницею квартири у Києві (71 м2), а її чоловік декларує нерухомість у Львові – квартиру (153 м2), підвал, нежитлове приміщення (63 м2). Сини подружжя є співвласниками квартири у Львові площею 48 м2.

У сім’ї є три авто: Ганна Шендрікова із 2021 року їздить на Mercedes-Benz GLC 300 (2019 року випуску), її чоловік Олексій їздить на Infiniti QX50 (2018 р. в.), а син Віктор є власником Subaru Impreza (2016 р. в.).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.