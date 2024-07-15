Голова Буського райсуду Ганна Шендрікова подала декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Буського районного суду Львівської області Ганна Шендрікова оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ганна Шендрікова отримала 1,2 млн грн зарплати в суді та 12 тис. грн компенсації за відрядження. Чоловік судді Олексій вказав мільйон гривень доходу від ТзОВ «Ретал Україна» – компанія займається виробництвом тари з пластмас, а також 18 тис. грн від надання майна в оренду.
Ганна Шендрікова є співвласницею квартири у Києві (71 м2), а її чоловік декларує нерухомість у Львові – квартиру (153 м2), підвал, нежитлове приміщення (63 м2). Сини подружжя є співвласниками квартири у Львові площею 48 м2.
У сім’ї є три авто: Ганна Шендрікова із 2021 року їздить на Mercedes-Benz GLC 300 (2019 року випуску), її чоловік Олексій їздить на Infiniti QX50 (2018 р. в.), а син Віктор є власником Subaru Impreza (2016 р. в.).
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.