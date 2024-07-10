Голова Самбірської РДА Іван Ільчишин подав декларацію про доходи за 2023 рік
Іван Ільчишин декларує 89 тисяч доларів заощаджень, які він зберігає готівкою
Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Ільчишин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ільчишин отримав 402 тис. грн зарплати у Самбірській РДА та 10 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Іван Ільчишин декларує також 89 тис. доларів заощаджень (грошових активів), які він зберігає готівкою. Дружина посадовця Ольга працює у 5 міській поліклініці Львова та вказує 93 тис. грн доходу.
Іван Ільчишин є співвласником житлового будинку та земельної ділянки у Львові, також йому належить ділянка у селі біля Львова, а також із 2021-2022 років у власності Ільчишина є житловий будинок та 10 земельних ділянок у селі неподалік Самбора. Ольга Ільчишин вказала, що є співвласницею квартири у Львові площею 70 м2. У сім’ї є одне авто Mercedes-Benz ML350 (2011 року випуску), яке Іван Ільчишин придбав у 2021 році за 480 тис. грн.
55-річний Іван Ільчишин став головою Самбірської РДА у 2020 році, до цього він кілька місяців працював першим заступником голови РДА та виконував обов’язки голови Самбірської РДА. До роботи в РДА Іван Ільчишин тривалий час працював у сфері нерухомості на різних посадах.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.