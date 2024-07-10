Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Ільчишин

Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Ільчишин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ільчишин отримав 402 тис. грн зарплати у Самбірській РДА та 10 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Іван Ільчишин декларує також 89 тис. доларів заощаджень (грошових активів), які він зберігає готівкою. Дружина посадовця Ольга працює у 5 міській поліклініці Львова та вказує 93 тис. грн доходу.

Іван Ільчишин є співвласником житлового будинку та земельної ділянки у Львові, також йому належить ділянка у селі біля Львова, а також із 2021-2022 років у власності Ільчишина є житловий будинок та 10 земельних ділянок у селі неподалік Самбора. Ольга Ільчишин вказала, що є співвласницею квартири у Львові площею 70 м2. У сім’ї є одне авто Mercedes-Benz ML350 (2011 року випуску), яке Іван Ільчишин придбав у 2021 році за 480 тис. грн.

55-річний Іван Ільчишин став головою Самбірської РДА у 2020 році, до цього він кілька місяців працював першим заступником голови РДА та виконував обов’язки голови Самбірської РДА. До роботи в РДА Іван Ільчишин тривалий час працював у сфері нерухомості на різних посадах.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.