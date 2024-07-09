Головний лікар Новороздільської міської лікарні Олег Стеців

Головний лікар Новороздільської міської лікарні Олег Стеців оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Стеців отримав 749 тис. грн зарплати у лікарні, його дружина Наталя також працює у Новороздільській міській лікарні та вказує 452 тис. грн доходу. Дружина та донька керівника медзакладу також декларують пенсії, але їх сума у декларації не вказана. Заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 50 тис. доларів та 200 тис. грн.

Олег Стеців є власником двох квартир у Львові (34 м2 та 79,2 м2) та автомобіля Hyundai Santa FE (2005 року випуску). Дружина головного лікарня Наталя Стеців має у власності житловий будинок (190 м2) та земельну ділянку у селі біля Нового Роздолу, також вона декларує недобудовану квартиру (83 м2) у Сокільниках.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.