Начальник Самбірського районного відділу поліції Павло Гарасим

Начальник Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Павло Гарасим оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Павло Гарасим отримав 773 тис. грн зарплати від Нацполіції Львівщини, 9 тис. грн зарплати за сумісництвом в Львівському державному університеті внутрішніх справ та 2 тис. грн від надання майна в оренду. Дружина поліцейського Людмила декларує 436 тис. грн зарплати у лісотехнічному університеті, 250 тис. грн від відчуження рухомого майна та 19 тис. грн страхових виплат. Відтак загальний дохід подружжя перевищує мільйон гривень.

У власності подружжя є три квартири у Львові – одна з них на етапі будівництва. Павло Гарасим також є співвласником трьох ділянок у селі Наварія біля Пустомит. Людмила Гарасим у 2023 році стала власницею авто Nissan Rogue Sport (2017 року випуску), начальник райвідділу поліції немає власного авто, але може користуватись Volkswagen Golf (2009 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.