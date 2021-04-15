Президент Володимир Зеленський призначив голів усіх семи укрупнених і новостворених районів на Львівщині. Нових очільників отримав Стрийський, Самбірський, Золочівський, Дрогобицький, Львівський, Червоноградський та Яворівський райони. Повноваження РДА після адмінреформи врізали. Тепер вони матимуть переважно функцію контролю та наглядатимуть за діяльністю ОТГ.

ZAXID.NET розповідає біографії нових голів РДА та аналізує їх декларації.

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Богдан Янко, фото Сколівської РДА

Стрийська РДА, Богдан Янко. До призначення головою Сколівської РДА він працював суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області. У своїй останній декларації він вказав, що володіє земельними ділянками у Славському, а в Стрию має землю, квартиру та будинок. Також він задекларував автомобіль Wolkswagen Passat 2012 року випуску, 374 тис. грн зарплати на посаді голови Сколівської РДА, 613 тис. грн пенсії та 650 тис. грн готівки.

Іван Ільчишин, фото Facebook

Самбірська РДА, Іван Ільчишин. Із серпня 2020 року 51-річний Іван Ільчишин був призначений головою Самбірської РДА. До цього він працював першим заступником голови райдержадміністрації, а потім виконував обов’язки голови. Тривалий час, до роботи на держпосаді, він працював у галузі нерухомості на різних посадах. Останні чотири роки Іван Ільчишин був менеджером у галузі операцій з нерухомістю у ТзОВ «Рейнір».

У своїй декларації він вказав будинок, гараж і квартиру у Львові, якими володіє спільно з родичами, земельну ділянку в Гринові, що неподалік Бібрки, автомобіль Honda 2008 року випуску, 25,5 тис. грн зарплати в ТзОВ «Рейнір», 176 тис. зарплати в Самбірській РДА та 62,4 тис. грн зарплати дружини. Також він задекларував 125,5 тис. грн готівки.

Василь Маркевич, фото Facebook

Золочівська РДА, Василь Маркевич. Прийшов до влади з бізнесу, зокрема працював у ТзОВ «Д-Мікс Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для тварин. У 2015 році він став керівником Золочівського районного управління юстиції, а у 2019 році Василь Маркевич очолив Золочівську РДА.

У останній декларації він вказав будинок та дві земельні ділянки у Золочеві, а його дружина – ділянку в селі Середній Горб на Яворівщині. Крім цього, він задекларував автомобіль Skoda Octavia 2008 року випуску, майже 503 тис. грн зарплати на посаді голови району, 6 тис. доларів та 6 тис. євро готівки, а його дружина – ще 70 тис. грн.

Степан Кулиняк, фото Facebook

Дрогобицька РДА, Степан Кулиняк. До посади голови РДА працював керівником апарату Дрогобицької РДА. До цього він очолював відділ правового забезпечення Дрогобицької міської ради. У 2015 році Степан Кулиняк брав участь у виборах депутатів до Дрогобицької міськради від «Блоку Петра Порошенка», втім не пройшов. Натомість на місцевих виборах у 2020 році 32-річний посадовець став депутатом Дрогобицької міськради від партії «Слуга народу».

У своїй декларації за 2020 рік він вказав три квартири у співвласності з родичами та 266,6 тис. грн зарплати в Дрогобицькій РДА.

Христина Замула, фото Facebook

Львівська РДА, Христина Замула. 36-річна посадовиця за освітою менеджерка зовнішньоекономічної діяльності. У 2003-2009 рр. працювала в Державній податковій інспекції. Через рік почала працювати керівницею контрольно-ревізійного відділу ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». А у 2010-2011 рр. була головною бухгалтеркою в Іпотечному центрі в Києва та Київської області ДСФУ. У 2015 році її обрали депутаткою Кам’янка-Бузької районної ради від партії «Народний контроль».

Наприкінці 2019 року Христину Замулу призначили головою Кам’янка-Бузької РДА, а під час місцевих виборів у 2020 році вона невдало кандидувала до Львівської обласної ради від «Слуги народу».

У своїй декларації вона вказала власну квартиру та будинок батька, автомобілі Volkswagen Golf та Opel Vivaro та 294,5 тис. грн зарплати в Кам’янка-Бузькій РДА.

Андрій Дяченко, lvug.com.ua

Червоноградська РДА, Андрій Дяченко. 35 років він працював у ДП «Львіввугілля» на різних посадах, від гірничого майстра до генерального директора. У 2019 році він кілька місяців очолював Сокальську РДА. Нині 56-річний Андрій Дяченко є депутатом Червоноградської районної ради від партії «Слуга народу».

У декларації як власність сім’ї він вказав житловий будинок, гараж та земельну ділянку у Червонограді, а також ділянку і недобудований будинок у Татарові, автомобілі ВАЗ та Mitsubishi Pajero Wagon. У банках сім’я зберігає 146 тис. грн.

Ярослав Коминський, фото Facebook

Яворівська РДА, Ярослав Коминський. 43-річний бізнесмен та юрист. Згідно з сайтом «Чесно», у 2015 році балотувався до Львівської міськради від партії «Народний контроль» у Сихівському районі, втім не пройшов. Торік так само безуспішно намагався стати депутатом Львівської міськради від партії «Варта».

Працює головним юристом у АО «Ростоцька Довбуш та партнери», керує фермерським господарством «Малехівське» Валерія Веремчука та ПП «Правнича спілка Ярослав Коминський і партнери».

У своїй декларації він вказав житловий будинок на 169,3 м2 у Ков’ярах, що біля Львова, кілька земельних ділянок, квартиру у Львові та в Брюховичах. Ярослав Коминський також задекларував автомобіль BMW X5 2009 року випуску, 58 тис. грн зарплати в АО «Ростоцька Довбуш та партнери», 100 тис. грн та 3 тис. доларів США готівки.