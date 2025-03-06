У патрульній поліції Хмельниччини призначили нового керівника
Роман Оксентюк замінив Олега Роо, який очолював патрульну поліцію з 2018 року
Новим керівником патрульної поліції у Хмельницькій області призначили Романа Оксентюка. Він замінив на посаді Олега Роо, який очолював установу протягом семи років. Про це повідомила 5 березня пресслужба патрульної поліції.
Капітан Роман Оксентюк служить на різних посадах у патрульній поліції з 2015 року. Командував взводом роти тактично-оперативного реагування управління патрульної поліції у Волинській області. Згодом був призначений керівником відділу організації несення служби в Ковелі.
Додамо, що попередній керівник патрульної поліції Хмельниччини Олег Роо продовжить службу в департаменті. Посадовець став начальником управління в 2018 році, а до цього був заступником попереднього керівника – Олега Костенка.