Роман Оксентюк служить на різних посадах у патрульній поліції з 2015 року

Новим керівником патрульної поліції у Хмельницькій області призначили Романа Оксентюка. Він замінив на посаді Олега Роо, який очолював установу протягом семи років. Про це повідомила 5 березня пресслужба патрульної поліції.

Капітан Роман Оксентюк служить на різних посадах у патрульній поліції з 2015 року. Командував взводом роти тактично-оперативного реагування управління патрульної поліції у Волинській області. Згодом був призначений керівником відділу організації несення служби в Ковелі.

Додамо, що попередній керівник патрульної поліції Хмельниччини Олег Роо продовжить службу в департаменті. Посадовець став начальником управління в 2018 році, а до цього був заступником попереднього керівника – Олега Костенка.